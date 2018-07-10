Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne resmen geçildiği 9 Temmuz’u, “Ülke tarihinin en önemli günü” olarak nitelendirdi.

Evet, önemli bir gün ama, 19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim’le karşılaştırmak mümkün mü?

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Abdülhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu yeni kabinede de bakan oldukları için milletvekilliğinden istifa edecekler.

Keşke 24 Haziran seçiminde aday gösterilmeselerdi.

Şimdi Meclis’te 4 sandalye boş kalacak.

Seçimde onlara oy verenlere de galiba haksızlık yapıldı.

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Erdoğan, kendisine bundan sonra “Başkanım” denilmesini istedi.

Bence “Cumhurbaşkanım” denilmesi daha uygun olur. Cumhurbaşkanı tektir çünkü.

Oysa yargı organları başkanlarından kamu kurumları başkanlarına, oda başkanlarından dernek başkanlarına kadar “Başkanım” diye hitap edilen o kadar çok kişi var ki.

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Cumhurbaşkanı Meclis’te yemin ederken CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekillerinin ayağa kalkmaması hiç şık değildi.

Bu sadece Erdoğan’a değil O’nun seçilmesi için oy veren 26 milyonu aşkın vatandaşa da saygısızlık oldu.

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Cumhurbaşkanı kabineyi açıkladıktan sonra Dolar ve Euro’da yukarı doğru bir hareketlenme yaşandı.

Bunun nedeni kabinede Mehmet Şimşek’in yer almayışı ve ekonomiden sorumlu bakanların yeterince tanınmayışları olabilir.

Yeni bakanların icraatlarıyla oluşan güvensizliği bir an önce gidermeleri gerekir.

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Yeni sisteme geçiş törenine 22 devlet başkanı ile 28 başbakan ve parlamento başkanının katılmış olması Türkiye’nin dış dünyadaki önemini göstermesi açısından önemliydi.

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Törenin davetli listesinde şehit yakınları ve gazilerin de olması güzeldi.

Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar’ın tören için ABD’den gelişi zarif bir davranış olarak hafızamızda yer etti.

Abdullah Gül, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz dikkatimizi çeken diğer isimlerdi.