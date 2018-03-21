Osmanlı tarihini konu alan diziler ilgi görünce Kanal D de alelacele Mehmed-Bir Cihan Fatihi’ni hazırlatıp ekrana getirdi.

Dizinin ilk bölümüyle ilgili izlenimlerim şöyle:

21 yaşında İstanbul’u fethedecek olan Mehmed, babasının ölümü üzerine Osmanlı tahtına 19 yaşında oturur.

19 yaşındaki Mehmed’i 44 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu’na oynatmak büyük bir yönetmenlik dehası olmalı!

Hiç mi genç oyuncu bulamadınız kardeşim!

Türkan Şoray, Yeşilçam filmlerinde saçları iki yandan örülüp kurdele bağlandıktan sonra ilkokul sıralarına oturtulurdu.

Benzer bir şey de burada yapılmış.

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Dekor masrafından kaçınmak için olacak, ilk bölümün önemli bir bölümü gece çekilmiş.

Meşaleler, fenerler, şamdanlar, mumlar aydınlatıyor ortalığı…

Özellikle meşalelerin yer aldığı sahneler Acun Ilıcalı’nın Survıvor’undeki Ada Konseyi’ni hatırlattı bana…

Oylama yapılmasını bekleyip durdum!

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Takıldığım bir diğer nokta da şu oldu:

Bizans İmparatoru Konstantinos başta olmak üzere saraydaki herkes ana dilleri gibi Türkçe konuşuyordu.

Hangi kursa gittilerse helal olsun o kursun hocalarına!

Yahu, böyle sahnelerde oyuncular canlandırdıkları kişilerin özgün diliyle konuşur, neler söylendiği izleyiciye alt yazıyla aktarılır.

Unutuldu galiba.

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Ve bir diğer ilginç detay:

Osmanlı İmparatorluğu’nda tüm devlet erkanı en gizli konuları bile ayakta ve genellikle kapı aralığında konuşuyor.

Ve bu konuşmaları onlara düşman birileri mutlaka dinliyor.

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Savaş sahnelerinden de bir şey anlamadım doğrusu.

Bir şekilde ürkütülmüş olan zavallı atların tepetaklak düşüşlerini izledik defalarca.

Bir de keşke oyuncuların eline biraz hafif kılıçlar verilseydi. Kınlarından çekerken de, rakipleriyle mücadele ederken de epey zorlandılar çünkü.

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Bu dizi bana kalırsa en çok tekstil sektörünü memnun etmiştir.

Tüm oyuncular perdelik kalın parlak kumaşlardan uzun elbiseler giymişler.

Böyle üç-dört dizi sektörü şaha kaldırır!

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Peki, “tarihi bir müsamere” diye nitelendirebileceğimiz bu dizi tutar mı, reyting sıralamasında tepelere tırmanır mı?

Vallahi de tutar, billahi de tutar.

Tutmak bir yana reyting rekoru bile kırar.

Bizim seyirci, başta ben olmak üzere aklımızla alay edilmesini çok seviyoruz nedense!