Tarihe örülen duvar yıkıldı

İZMİR’de, Agora ve Kemeraltı Çarşısı’nı birbirine bağlayan çevresinde çok sayıda havra ve tarihi değerin bulunduğu 926 sokak, araç girişini önleyen bariyerlerin kaldırılmasıyla açık otoparka dönüştü. Tarihi sinegog yanına tuğladan örülen duvar, DHA’nın ‘Tarihe duvar ördüler’ başlığı ile gündeme getirmesi üzerine yıkıldı.

Konak Belediyesi’nin binaların dış cephe restorasyonları ile örnek olacak altyapı ve çevre düzenlemesi yaptığı, oturma banklarının konduğu palmiye ağaçlarının dikildiği zeminin yenilendiği, aydınlatma lambalarının takıldığı 926’ncı Sokak ticari merkezine dönüştürmeyi planladı.

Ancak, araç geçişini engeleyen bariyerlerin yerinden sökülmesiyle sokak otopark haline geldi. 926’ncı Sokak’ta tarini sinegog binasının yanına araç işgalini önlemek için mülk sahibi tuğladan duvar örürken, sıva bile yapılmayan turuncu tuğlalı görüntü, tarihi dokunun içinde büyük bir tezatlık oluşturdu. Araçların park etmesinin de önüne geçemeyen tuğlalı duvarın arkasındaki boş alanı gören sürücüler araçlarını o alana park etti. DHA, bir hafta önce ‘Tarihe duvar ördüler’ başlığı ile sorunu gündeme getirdi. Haberin büyük yankı uyandırması ile birlikte duvarın yıkılarak kaldırıldı.

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