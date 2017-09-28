Karadağ’da düzenlenen Balkan Kick Boks Şampiyonasında toplam 15 madalya kazanan milli takımımız şampiyonluğa ulaştı

Karadağ’da yapılan Kick Boks Balkan Şampiyonası’nda sporcularımız tarih yazdı.

12 sporcu ile şampiyonaya katılan milli takımımız çeşitli kategorilerde toplam 15 madalya ile kürsünün üst basamağına çıktı.

Türkiye Kick Boks Milli Takımı Antrenörü Engin Yiğit, “Çok yetenekli sporcularımız var. 12 sporcumuz çeşitli kategorilerde

toplam 15 madalya kazandı. 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile şampiyonanın birincisi olduk. Hedefimiz madalya sayısını diğer

Şampiyonalarda da daha üstlere çıkartmak. Bize güvenenleri mahçup etmeyeceğiz. Zaten Balkan Şampiyonasındaki başarımız, bizim

ne kadar iyi yolda olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.

“İYİ YOLDAYIZ”

Türkiye Kick Boks Milli Takımı Antrenörü Engin Yiğit, sözlerine şöyle devam etti” Son yıllarda Kick Boks Türkiye’de büyüyk ilgi görmektedir. Yurdumuzun

dört bir köşesinden bu spora ilgi duyan sporcularımız artmaktadır. Lisans çıkartanların sayısız da bir hayli artmıştır. Bunun

başlıca nedeni Federasyon Başkanımız Salim Kayacı’nın ve ekibinin yoğun bir şekilde çalışmasıdır. Bizlere de görev verdikleri

için federasyon başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz. Daha büyük şampiyonlar çıkartmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Dünaya da bu sporda ses getirteceğiz” dedi.