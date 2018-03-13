KEMAL” ANKARA İZLEYİCİSİ İLE BULUŞUYOR

Türkiye’nin ilk müzikal belgeseli olan Orada Duruverseydi Zaman, ODZ- Kemal ile tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Bursa, Denizli, Balıkesir turnesini tamamlayan ODZ ekibi, ayağının tozuyla MEB Şura Salonu’nda Ankara izleyicisi ile buluşacak. Oyunun gençlere ulaşmasını hedeflediklerini dile getiren sanatçı Pınar Ayhan, “Öğrenci Önde” uygulaması ile gençlere ön koltukları ayırdıklarını belirtti.

Gün ışığına yeni çıkan belgeler, fotoğraflar, yayınlar ve notalarla izleyicisine dönem müzikleri eşliğinde tarihten yaşam öyküleri sunduklarını dile getiren Pınar Ayhan, Cumhuriyetin kuruluş sürecine ışık tutan Orada Duruverseydi Zaman’ın ardından yaşamından kesitlerle Mustafa Kemal Atatürk’ü anlattıkları “Orada Duruverseydi Zaman- Kemal”de de İnsan Atatürk’ü anlatıyor.

SALON GÖSTERİMLERİNDE BİR İLK: “ÖĞRENCİ ÖNDE”

Yapılan çalışmaların sonucunda yetenekleri, hayalleri, kalp kırıklıkları, bilinenleri, bilinmeyenleri ile “İnsan” Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını ortaya koyan “ODZ- Kemal”in aynı zamanda bu ülkenin varoluş öyküsü olduğuna vurgu yapan sanatçı Pınar Ayhan, Cumhuriyet tarihinin en önemli yaşam öyküsünü her yaştan gençle özellikle öğrencilerle paylaşmak istediklerini söyledi.

Ayhan, MEB Şura Salonu’nda 20 Mart 2018 günü gerçekleştirilecek gösterimde gençler için pozitif ayrımcılık yapıp 30 liralık indirimli biletle önden izlemeleri için A ve B sıralarını öğrencilere ayırdıklarını ifade etti.

MÜZİKLER EŞLİĞİNDE ETKİLEYİCİ ANLATIM

İzleyicisini, “İnsan Atatürk” ile bir kez daha tanıştıracak olan yapım ve yönetimi Baha Müzik Yapım Organizasyon’a, fikir ve projesi Pınar Ayhan’a ait olan “Orada Duruverseydi Zaman-Kemâl’in, dönem araştırma ve metin yazarlığını Banu Mertyürek Güler, proje koordinatörlüğünü Ayşe Karakoç, yapımcılığını Sühan Ayhan yapıyor.

Kostüm danışmanlığını Esra Başıbüyük‘ün yaptığı gösteride, Pınar Ayhan’a piyanoda Şef Evren Kalaycıoğlu, kemanda Özge Erdem, viyolonselde Aslı Gültekin, perküsyonda Erdinç Aktuğ, klarnette Mustafa Cihan Aslan eşlik ediyor. Ses, ışık ve teknik yapımla Sis Production tarafından gerçekleştirilen ODZ-Kemal dönem şarkıları, türküleri, görselleri eşliğinde bir dönemin tanıklıklarını aktarmak üzere 20 Mart’ akşamı saat 20.00’de Başkent izleyicisini MEB Şura Salonu’na bekliyor.