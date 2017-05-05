"Taraftarlarımızı stadı doldursa futbolda da başarılı oluruz"

Basketbol ve voleybolda şampiyonluklar geliyor, futbol takımına güven yok ve stad boş. Tribünler dolmadığı gibi puan kaybedilen bazı maçların ardından istifa sesleri yükseliyor, hatta takımın gittiği bir çok deplasmanda yönetime protestolar oluyor.

YÖNETİM İSTİFA, AMA GELEN KUPALAR

19 yıldır görevde olan Başkan Aziz Yıldırım’ın bırakması gerektiğini isteyen bir kesim de var ancak Yıldırım ve Yönetimi yılmadan çalışıyor ve kulübün müzesini kupalarla dolduruyor.

Kadın Voleybol Takımı lig şampiyonu oldu, Erkek Voleybol Takımı Türkiye Kupası’nı kazandı, Kadın Basketbol takımı Avrupa Ligi’nde bu sezon da final four’a çıktı ve Bilyoner kadınlar Ligi’nde şu an yarı finalde 2-0 önde (Seride 3. Maç bu akşam A.İpekçi’de 20.00’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak), Erkek Basketbol takımı ise CSKA Moskova, Real Madrid ve Olympiacos ile birlikte İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 2017 Turkish Airlines Euroleague Final-Four organizasyonunda kupa şansı arayacak.

SON KUPADA ASBAŞKAN SELİM KOSİF’İN İMZASI DA VAR

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde ezeli rakibi Galatasaray’a set vermeden şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın bu zafere ulaşmasında katkıları büyük olan yöneticilerden Asbaşkan Selim Kosif, Hakan Dinçay’dan devraldığı bayrağı başarıyla taşıyor.

“Yönetim istifa sesleri altında müzenizi kupalarla doldurmayı nasıl başarıyorsunuz ?” diye sorduğumuz Selim Kosif “Biz spor kulübüyüz. Bunun gereğini yapıyoruz. Camiamıza , armamıza yakışır şekilde mücadele ediyoruz. Sadece futbol kulübü değiliz.

Futbolda da başarılı oluruz ama 2011 sürecinin etkileri devam ediyor. Taraftarlarımız stadı doldurursa futbol takımı da başarılı olacaktır. Biz gücümüzü taraftarımızdan alan bir kulübüz. Dediğim gibi 2011’de yaşanan süreç bugüne kadar bizi etkiledi.

Türk futbolseverlerin futbolu yönetenlere, TFF Başkanı’na, yönetimine güveni yok bir kere. Türk futbolseverlerin güveni azaldı. Bizim taraftarımız da stattan uzaklaştı.Ama bugünler geçecek ve yine dolu tribünler ile başarılara koşacağız” dedi.

VOLEYBOL ŞUBESİ İDARİ MENAJERİ ABDULLAH PAŞAOĞLU: “GÜZEL BİR SEZON YAŞADIK”

Sarı-Lacivertli Kulübün Erkek Voleybol takımı İdari Menajeri Abdullah Paşaoğlu ise başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek; “Bütün bir sezon boyunca yüreklerini ortaya koyarak oynadılar.

Türkiye Kupası’nı kazandılar, Türkiye Ligi’ni lider bitirdiler, Avrupa’da en iyi 3 takım arasında girdiler. Ligde de Arkas’a karşı kaybedilen 2-1’lik seri sonunda Ziraat Bankası’nı 2-1 mağlup ederek bunu telafi ettiler. Bu kadro her türlü alkışı hak ediyor. Onlara güvenen yönetimimize ve taraftarımıza çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

AZİZ YILDIRIM: “BASKETBOL VE VOLEYBOLCULARIMIZ FENERBAHÇE TARAFTARINI GURURLANDIRDI”

Başkan Aziz Yıldırım ise şu şekilde konuştu: “Türk Basketbolu’nun gururu, camiamızın övünç kaynağı Erkek Basketbol Takımımız, Yunanistan’ın köklü takımlarından Avrupa Basketbolu’nun sembol ismi Panathinakos’u, ilk iki maçı deplasman olmak üzere 3-0’lık bir seri ile turnuva dışına iterken, üst üste 3. kez Final Four’a katılma başarısı göstermiş ve kendi içerisinde birçok rekoru barındıran seriyi unutulmaz kılarak Fenerbahçe taraftarlarını gururlandırmıştır.

Kadın Basketbol Takımımız, FIBA Kadınlar Euroleague’in değişmez finalistlerinden biri olma misyonunu bu yıl da sürdürmesi, kulübümüzün bir diğer önemli kazanımlarındandır. Her ne kadar finalde kupayı kaybetmiş olsak da, bu seviyelerde sürekli olarak yarışmak, “Finalist Takım” geleneğini kazanmak uzun yıllar alan bir süreçtir ve Kadın Basketbol Takımımız bu kazanımı elde etmiştir.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...