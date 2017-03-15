İSMAİL KÜÇÜKKAYA REFERANDUM ÖNCESİ MEDYA’YA DERS VERİYOR

“16 Nisan’da bir parti seçmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim sisteminin değişip değişmemesini oylayacağız” diye FOX TV’deki Çalar Saat programını hazırlayan ve sunan gazeteci yazar İsmail Küçükkaya tarafsız ve objektif yayıncılığı ile büyük beğeni kazandı.

Büyük bir kısım medya sadece “Evet” diyen AK Parti ve MHP’liler ile hukukçuların görüşlerine yer veriyor.

Çok az sayıda bir kısım medya ise “Hayır” diyecek CHP’lileri ve hukukçulara yer veriyor.

İşte İsmail Küçükkaya’nın farkı bu anlamda medyanın tarafsızlığı ilkesi ile ortaya çok net bir şekilde çıkıyor.

Evet diyecekleri de Hayır diyecekleri de ekrana davet eden deneyimli gazeteci, yazar ve televizyoncu İsmail Küçükkaya medyaya da “tarafsız gazetecilik” dersi veriyor her sabah 3 saati aşkın Çalar Saat canlı yayınında.

Hukukçular ile Anayasa değişikliğinin her maddesini en net ve açıklayıcı şekilde ekrana taşıyan Küçükkaya her gün Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat kaleme aldığı Nutuk’tan pasajlar okuyarak, İzmir Marşı eşliğinde gerçek habercilik yapıyor.

Alkışlarımız İsmail Küçükkaya için.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye öneride bulunuyorum:

Tarafsızlığı ile gönüllere taht kuran İsmail Küçükkaya’nın yöneteceği bir canlı yayında sizleri izlemek istiyoruz.

Neden Evet, neden hayır dediğinizi buyurun milyonlarca vatandaşın önünde tartışın.

Küçükkaya’nın eşit sürelerde söz hakkı vereceğine, eşit sorular soracağına eminim.

Biz vatandaşlarda sizleri batılı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi dinleyelim.

Oylarımızı da kendi iradelerimizle verelim.

Bu arada değinmeden de geçemem.

FOX TV’yi deneyimli diplomat Engin Güner ve Genel yayın Koordinatörü Doğan Şentürk nezdinde kutluyorum.

Türk medyasına ve siyaset dünyamıza o kadar güzel örnek oluyorlar ki tarafsız duruşları ile hayran olmamak mümkün değil.

Aklıma bir zamanların efsane medya patronları da geliyor.

Haldun Simavi, Erol Simavi, Ercüment Karacan, Nadir Nadi döneminde ne kadar tarafsız ne kadar yansız idi medya.

Çünkü onlar gerçek gazeteciler, gerçek gazete patronlarıydı.

Tüccar medya o tarihlerde oluşmamıştı.

Yani bankaları, GSM gibi birçok ticari faaliyetleri olan medya patronlarını kast ediyorum.

Medya ve ticaret yan yana gelince siyaset her ikisini de kucaklayıverdi.

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