Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Tao Zhang, ticareigerginliklerinin küresel ekonomiyi zor duruma sokan üç etkenden biri olduğunu söyledi.

Zhang CNBC’ye verdiği röportajda ticari gerginlikler, mali ve finansal riskler ve iç büyümenin sağlanamaması olmak üzere şu an küresel piyasayı etkileyen üç büyük etken olduğunu vurgularken, ABD ve Çin arasında gerçekleşebilecek olası ticaret savaşı etkilerinin değerlendirilmesi ve olası hafifletme önlemlerinin etkinliği açısından konuya ilişkin birçok model oluşturulduğunu söyledi.

Olası ticaret savaşlarının modellemelere göre “düşünüldüğünden daha da karmaşık” gerçekleşebileceğini söyleyen Zhang, bütün göstergelerin ticari anlaşmazlıklarının işbirlikçi bir yaklaşımla çözülmesi gerektiğine işaret ettiğini ekledi. Röportajda Zhang bu yaklaşımının sağlanamaması durumunda ticari gerginliklerin “bir şekilde” küresel ekonomide kayba yol açacağı uyarısında bulundu.

“Bu rakamlar endişe verici”

Zhang ayrıca 164 trilyon dolar ile küresel borçluluk düzeyinin 2008 yılındaki ekonomik kriz döneminden bile “daha yüksek olduğuna” dikkat çekerken, “Tek başına bu rakamlar bile bizim için oldukça endişe verici” dedi.

Ülkelerin özellikle kamu sektörü olmak üzere mali durumların farkında olması veya ekonomik büyümenin desteklenmesinde mali büyümenin güvenilir bir seçenek olup olmadığında karar vermesi gerektiğini söyleyen Zhang, bazı ülke ekonomilerinin tam istihdama yaklaştıkça, daha fazla hükümet harcamalarının mali durumun sürdürülebilirliğine yönelik riskler doğurabileceği konusunda uyardı.

Röportajda Zhang yenilik adına finansal teknolojinin, verimlilik arttırması ve toplum için sağlanan finansal servislerde daha etkin olabilmesi açısından “büyük” bir potansiyeli olduğunu belirtti.