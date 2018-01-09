Tanrıkulu’dan, o öğretmenle ilgili soru önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve mağdurun babasını ‘şeriat mahkemesi’ne çağıran öğretmen A.B. ile ilgili TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, Diyarbakır’da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve mağdurun babasına ‘şeriata gitmeyi’ teklif eden coğrafya öğretmeni A.B. hakkında Meclis’e soru önergesi sundu. CHP’li Tanrıkulu’nun, Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde yer alan sorular, şöyle:

“Diyarbakır’daki bir kız imam hatip lisesindeki Coğrafya Öğretmeni A.B.’nin (34), 16 yaşındaki A.D.’yi taciz etmesi ve Coğrafya Öğretmeninin kızını taciz ettiği iddiasıyla A.D.’nin babasının 25 Temmuz 2016’da Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulunduğu, iddianın ardından savcılığın soruşturma başlatıldığı ve ifadesinden sonra serbest bırakılan A.B.’nin hakkında idari soruşturma başlatıldıktan sonra başka bir okula atanmasının gerekçesi nedir?

Atandığı okulda da benzer cinsel tacizlere devam etmesi durumunda sorumlular kim ya da kimler olacaktır?

Çocuğun ailesini şikayetten vazgeçirme çabaları sonuçsuz kalan öğretmen A.B.’nin kız öğrencinin babasına çok sayıda mesaj göndererek, mesajlarda davayı ‘şeriat yoluyla’ çözmeyi teklif ettiği göz önüne alındığında, yaptığı cinsel istismarı inkar etmeyen 34 yaşındaki Coğrafya öğretmeni görevden el çektirilecek midir?

17 Ağustos 2016’da yazdığı ve 6 kez üst üste gönderdiği mesajda, Devlet’ için ‘Allah’a karşı isyan eden’ anlamına gelen ‘Tağut’ ve ‘Tağutun mahkemesi’ ifadesini kullandığı iddiaları doğru ise, konu ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı gereğini yapacak mıdır?

2002 – 2018 yılları arasında yıllar bazında 8 Ocak tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre hangi okullarda ve yurtlarda öğrencilere (kız ve erkek öğrenci dağılımına göre) öğretmenleri, okul müdürü, görevliler olmak üzere cinsel taciz ve istismarda bulunulduğu tespit edilmiştir? Bahse konu cinsel taciz ve istismarda bulunulduğu tespit edilenler hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır? Bu kişilerden kaçı hangi okul ve yurtlara atanmış, gönderilmiş; kaçı görevden el çektirilmiş, kaçı emekli olmuştur?”