Tanrı Türkiye’yi korusun

Hem dünyanın hem Türkiye’nin değiştiği bir Cuma günü yaşadık…

Yeni ABD Başkanı Trump, “polis ve Trump taraftarı motosiklet çetesiyle protestocuların çatıştığı” bir törenle yemin edip göreve başladı… Dünya, kısa sürede ortaya çıkması kesin olan değişikleri bekliyor şimdi…

Türkiye’yi değiştiren ise TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa değişikliği teklifinin 339 oyla kabul edilerek yasalaşması oldu… Sonucun belli olması üzerine kürsüye gelen Başbakan “Artık karar milletimizindir, milletin verdiği karar, başımız gözümüz üzerinedir” dedi…

Türklerle dünyadaki diğer insanların farkı; onların umursamadığı, ama bizim tırnaklarımızı yiyerek beklediğimiz “iç” değişiklikler…

Sadece Cuma günü yaşananlara bir bakalım şimdi…

İstanbul’da Cuma akşamı teröristler, LAW silahlarıyla iki ayrı saldırı gerçekleştirdi… İlk saldırı Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov’un sorgulandığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yapıldı. İkinci saldırının hedefi ise 1,5 saat sonra, AK Parti İl Başkanlığı binası oldu…

İlk saldırıda hedef alınan C Blok’ta Emniyet’in kritik İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri yer alıyor. Reina katliamcısı ile birlikte 50 DEAŞ’lı terörist bu bloktaki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanıyordu. Bunlara ek olarak; aralarında canlı bomba olduğu yönünde istihbarat alınan 1 kişinin de bulunduğu 7 DHKP-C’li de sorgudaydı…

Bu arada; 2 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı sırasında, roketin Emniyet binasının bahçe duvarına isabet etmesi dikkat çekti. Binanın camları kırılırken, ölen ya da yaralanan olmadı…

AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik saldırıda ise roket, 3’üncü kat penceresinden girerek duvara saplandı… Uzman bir ekip e patlamayan roketi etkisiz hale getirdi…

Aynı gün, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gelen bir ihbar değerlendirip bir ekmek fırınına operasyon düzenlemiş ve yapılar aramada odunların altına gizlenmiş nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 2,5 kilo ağırlığında saf alüminyum ele geçirilmişti…

TBMM’deki kadın kavgası sırasında protez bacağı ve kolu sarar gören CHP’li Şafak Pavey’in tekerlekli sandalye ile Genel Kurul’a getirilmesi de, Cuma günün unutulmayacak bir anı oldu…

Bir bomba da Türkiye’den uzakda, Davos’da patladı aynı gün… Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Suriye ve Irak konularında düzenlenen bir panele katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yaptığı konuşma televizyonlardan yayınladı. “Suriye’de sahadaki gerçekler dramatik şekilde değişti. Bu nedenle Türkiye artık Esad’sız bir çözümde ısrar edemez; bu gerçekçi değil.” diyordu Şimşek…

Kısa bir süre sonra yalanlama geldi ama pek işe yaramadı… O görüntülü yayını “montaj yapmışlar” diyerek yalanlamaya kalkışmamışlardı, şükür ki. Ama Şimşek’in bundan sonraki siyasi hayatının izlenmesi gerekeceği kesin…

Önümüzdeki süreçte Türkiye’yi nelerin beklediğini söylemeye kalkışmak, tahminlerin ötesine geçemez… Ama Trump’lu bir Dünya’da yaşamaya alışmamız gerektiğini söyleyebiliriz kesinlikle..!

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