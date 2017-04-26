Keşke iş Cumhurbaşkanı’nın “AKPM’nin Türkiye ile ilgili verdiği karar tamamen siyasidir… Tanımıyoruz…” dediğinde çözülecek kadar basit olsaydı…

Kaldı ki, kararın “tamamen siyasi olması” doğal değil miydi..? Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bir siyasi kuruluş sonuçta…

…Ve Türkiye’nin rejimini değiştiren sonuçlar getiren bir referandum sonrasında alınan bir karar söz konusu olan…

“Tanımamak” da, tümüyle iç politikaya yönelik bir tepki denemesi olmaktan öteye gitmiyor ne yazık ki…

Ne yani, adamlar tutup “tanısan ne olur, tanımasan ne olur?” derlerse ne olacak..?

Aslında daha referandum kampanyaları sırasında belli olmuştu bu gidişin istikameti… Çeşitli ülkelerin “evet” diyenlere engeller çıkarması, iktidar partisinin çok işine gelmişti… Mantık, bu durumun “evet” oylarında patlamaya neden olacağını söylüyordu ve öyle de oldu…

Ama nedense bunu Avrupalıların da hedeflemekte olduğunu hiç düşünmedi iktidar partisi ve danışman(?) ordusu…

Geleceğin dünyasında “Türkiye’nin önemli bir ülke olmaması” gerektiği kararı, daha AKP’nin iktidara gelmesinden çok önce kararlaştırılmıştı… Onlar planlarını oya gibi ördüler… Biz de övünerek, şişinerek destek verdik…

Anlamanın zor olduğu bir durum da, son zamanda Batı dünyasının Erdoğan’ı eleştirirken ısrarla kullandığı “idam cezası” argümanının, bizzat Erdoğan tarafından ısrarla gündemde tutulması…

Cumhurbaşkanı Reuters’ verdiği son demeçte de “15 Temmuz’da öyle bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalıyorsunuz ki 249 kişi şehit oluyor, 2 bin 193 yaralı var. Bütün bu insanların dalga dalga genişlediği bir Türkiye var. Düşünün ben o gece halkımı meydanlara çağırdığım zaman tereddütsüz meydanlara yürüdüler. Ben de halkımın arasına karıştım. Tabii ki bütün bu şehitlerin aileleri ve yaralıların aileleri meydanlarda bu yönetimle ilgili, referandumla ilgili yaptığımız mitinglerde hep bir şey söylediler. ‘Benim evladımın ve eşimin, benim kardeşimin kanı yerde kalmasın. İdam, idam, idam’ dediler. Benim de onlara verdiğim cevap ne olmuştur? Bu konuda karar halkımındır. Milletimin şu andaki sesini parlamentoya kim taşıyacak? Partiler taşıyacak. Partiler parlamentoya getirir, parlamento bu konuda böyle bir karar alır da bu da bana gelirse ben cumhurbaşkanı olarak böyle bir kararı onaylarım. Niye? Çünkü halkımın talebi budur da onun için. Demokrasi, halkların bir ülkeyi yönetimdeki sesi değil mi? Dolayısıyla onların sesine kulağımızı tıkamak mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Hatta ben şunu da söyledim. Gerekirse halka gidilir, bununla ilgili referandum yapılır, halk böyle bir referandumda eğer buna karar veriyorsa halkın talebine zaten uymak durumunda kalırsınız.” sözleriyle sürdü bunu…

Kafasını öne eğmiş, büyük bir hırs ve hızla önündeki duvara koşan biri gibi Türkiye… Sanki bir an öce kaçınılmaz sona ulaşmaya uğraşıyor…

Bizim yapabileceğimiz tek şey, sesimizi yükseltmek ve duyurmaya çalışmak..!

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