Ana Sayfa Magazin Haberleri Tan Yakalandı Magazin Haberleri Tan Yakalandı YazarEditör -19 Temmuz 2018 9 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Tumblr Telegram VK Digg Viber WhatsApp LINE Email Print Tan Taşçı, önceki gün yeni sevgilisiyle Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi. Sarışın sevgilisi ile otelin iskelesine geçen Taşçı, burada sevgilisi ile yoga yaptı İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Magazin Haberleri Filiz Akın ve Ediz Hun’a yoğun ilgi Magazin Haberleri Anne Marie, villasına Türk halısı, puzzle ve kalem istedi Magazin Haberleri Otilia Bruma Bodrumluları mest etti Magazin Haberleri Ebru Yaşar’dan Tatvan’da konser Magazin Haberleri Soner Arıca, Ordu’da hemşehrileriyle buluştu Magazin Haberleri İrem Derici, Gebze’de binlerce kişiyi coşturdu SOSYAL MEDYA'DA BİZ3,117BeğenenlerBeğen49TakipçilerTakip Et6,662TakipçilerTakip Et7,341TakipçilerTakip Et9,443TakipçilerTakip Et44AboneAbone OlInstagram @sonsozgazete6.663 TakipçilerTakip Et RESMİ İLAN TAKİP - BİK Reklam