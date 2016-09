Talimatları nereden aldıklarını biliyoruz

Reklam

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Türkiye’nin kredi notuna ilişkin kararıyla ilgili “Türkiye’nin önünü terörle, terör örgütleriyle, darbe girişimleriyle, uluslararası sergilenen alanda ayak oyunlarıyla kesemeyeceklerini görenler ekonomi kartını şimdi masaya sürdü.

Bunların cebine 3-5 kuruş ekstra para koy. İstediğin notu al. Bunlar böyle çalışıyor. Talimatları zaten nereden aldıklarını da biliyoruz” dedi.

“EKONOMİ KARTINI MASAYA SÜRDÜLER”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27’nci Muhtarlar Toplantısı’nda hitap etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında, Moody’s’in not indirme kararına tepki göstererek, “Türkiye’nin önünü terörle, terör örgütleriyle, darbe girişimleriyle, uluslararası sergilenen alanda ayak oyunlarıyla kesemeyeceklerini görenler ekonomi kartını şimdi masaya sürdüler. 2002 yılı Kasım ayından beri sayısız kez ekonomik taarruza maruz kaldık. Bu taarruzların hepsini boşa çıkardık. Ekonomide hayati bir kırılma yaşamadık. Ekonomimiz gelişmeye, büyümeye devam etti. Dünyada ‘benim’ diyen ülkeler şu anda ekside biz ise devamlı artıdayız. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından birileri yine kriz beklentisine girmişti ama hayal kırıklığına uğradılar. Milletimiz darbe girişiminin ertesi günü 2,5 milyar Dolar para bozduran, döviz bozduran bu millet, döviz üzerinden bir oyun oynanmasına da izin vermedi” ifadelerini kullandı.

“TALİMATLARI ZATEN NEREDEN ALDIKLARINI BİLİYORUZ”

Türkiye’nin gerçeğinin, kredi derecelendirme kuruluşlarının göstermeye çalıştığı gibi olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eskiden beri siyasi saiklerle hareket ettiklerini bildiğimiz kredi derecelendirme kuruluşları devreye girdi. Ben kredi derecelendirme kuruluşlarını çok severim. Onlar da beni çok severler. ABD seyahatinde çok önemli bir şirketin CEO’su bana şu soruyu sordu. ‘Bu CEO’ların sizinle arası pek iyi değil, bunun nedeni nedir?’ dedi. Dedim ki, bunlar sipariş üzere verirler. Batmış, bitmiş bir ülkeye bir anda bakıyorsun 4 kat büyümede derece vermeye kalkıyorlar. Türkiye gibi kendi ayakları üzerinde duran bir ülkeye de durağan diyor. Bu sefer durağan da demediler. Notu düşürdüler. İstediğiniz kadar düşürün. Türkiye’nin gerçeği bu değil. Türkiye yatırımlarına, kalkınmaya, yükselmeye, güçlenmeye devam ediyor. Siz Türkiye’nin gerçeklerinden uzaksınız. Bunların cebine 3-5 kuruş ekstra para koy. İstediğin notu al. Bunlar böyle çalışıyor. Talimatları zaten nereden aldıklarını da biliyoruz. Biz gerçekleri her zaman konuşacağız” diye konuştu.

“KURULUŞLARIN İŞİ YALANCI ÇOBANIN HİKAYESİNE DÖNMEYE BAŞLADI”

Moody’s’in kararı üzerinden sanayicilere ve tüccarlara da sitemde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Ah, keşke şu ülkede siyaset kendi içinde birlik, beraberlik, bütünlük halinde olsa da aynı hedefe beraber yüklense. Kimmiş bunlar? Gerçek bu. Ben bunu sanayicilerimize, tüccarlarımıza da konuşuyorum. Siz de bir haykırın be. Ne ürettiğinizi ne sattığınızı bilen siz değil misiniz? Dünya piyasalarında sizin malınızı bu kredi derecelendirme kuruluşları mı satıyor? Sizin fabrikalarınızı bunlar mı kuruyor? Size krediyi bunlar mı veriyor? Öyleyse dimdik durun be. Siz Türk’sünüz Türk. Bunu gösterin. Notu verenlerin kafasındaki hesap başka. Not, ekonomik verilere değil de siyasi saiklere dayalı olarak verilince kimse o notu dikkate almadı. Ne iç ne dış piyasalarda not düşürmelerden kaynaklanan ciddiye alınacak bir dalgalanma görülmedi. Bu kuruluşların işi çobana hakaret olmasın da yalancı çobanın hikayesine dönmeye başladı.

