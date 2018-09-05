Talih onu hasta koçu yaptı

Tedavi için yurtdışına çıkmak çoğu insan için bilinmezlikler silsilesidir. Esma Sevinç bu insanlara hasta koçu oluyor ve danışmanlık yaparak hangi yolları izlemeleri gerektiğini anlatıyor.

Hayat bazen insanları bir yerlere sürükleyip götürüyor. Esma Sevinç 36 yaşında, talih önce babasını daha sonrada kardeşini ondan aldı. Eğitim hayatına turizmle başlamasına rağmen ailesinde yaşanan sağlık problemleri nedeniyle Nişantaşı Üniversitesinde Elektronörofizyoloji Teknikerliği okudu. Sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ‘Doğum Koçluğu’, Beykent Üniversitesi’nde ‘Aile Danışmanlığı ve Uluslararası Sağlık Turizmi’ ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde ‘Sağlık Koçluğu’ programlarını tamamladı. Sevinç’i tüm bu yollar hasta koçu yaptı.

Hasta koçu Esma Sevinç

Uluslararası geçerliliği olan Amerikan International Health Coach Certification diploması aldı.

Sevinç’in Babası 2005 yılında kanser oldu. Yurtdışı tedavi olanakları o yıllarda çok yaygın olmadığı için araştırmak akıllarına gelmedi ve babası vefat etti. Hayat adım adım onu olması gereken yere sürüklüyordu. Babasını kaybettikten sonra acılı günleri geride bıraktığını düşünürken bu seferde kardeşinde tümör tespit edildi. Kardeşi iyi huylu tümörün en agresif olan çeşidiyle karşı karşıyaydı.

Kardeşinin hastalığı 60 kişide bile yoktu. Türkiye’de de tedavisi yoktu. Doktorlar kesin olmasa bile hastalığının tedavisinin yurtdışında olabileceğini söylemişlerdi. Ancak doktorlar tavsiye şeklinde önerdiği için devlet yurtdışında ki tedavi masraflarını karşılamadı. Amcadan alınan parayla tedavi için ABD’ye gitti kardeşi. 3 ay ömür verildi, 3 sene yaşadı.

Esma Sevinç bu kötü deneyimleri sırasında işleyişlerdeki sıkıntıları fark etti. Bir hastanın tedavi için yurtdışına çıkması için gerekli prosedürlerin karışıklığı onlarında canını yakmıştı.

Hasta hangi tedaviyi görecek, bu tedavi nerede görülecek, yurtdışına gitmesi gereken hastalar için işlemesi gereken prosedür nasıl, hangi yazışmaları yaparsa bu prosedür hızlı ilerler. İşte bunları öğrendi ve hastalara yardımcı olacak bir şirket kurdu.

Yurtdışına tedavi için gitmek hastalara yardımcı olmak isteyen Sevinç ile hasta koçluğunu konuştuk.

İşinizin tanımını yapabilir misiniz?

Hastalara danışmanlık hizmeti veriyorum, hastane içerisinde kendilerini yönlendirerek onlara refakat ediyorum. Asıl amaç Türkiye’den yurtdışına gitmek zorunda olan hastalara yardımcı olmak. Yurtdışına gitmek isteyen hasta ne yapacağını bilmiyor. Hangi hastaneye bakacak, hangi ülkeye gitmesi gerekiyor mu, hastalığının tedavisi Türkiye’de mümkün mü? İnsanlar bunu bilmiyor. Bu noktada devreye girerek, onların hastalığına göre tedavi sürecinin işlemesine yardımcı oluyorum. Hastanın ve hastalığın ihtiyaç duyduğu doğru merkezi belirliyorum.



Hastalar size hangi taleplerle geliyor?

Hastalar genellikle ‘Beni yurtdışına götür’ talebiyle geliyor. Yurtdışında nasıl tedavi olacaklarını ve para harcamadan bunu nasıl yapacaklarını danışıyorlar. Her sosyal güvencisi olan vatandaşın yurtdışına gitmesi mümkün değil. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yurtdışı tedavileri için ödeme yapması için geçen süreç çok zorlayıcı ve uzun bir prosedür gerektiriyor. Maalesef yasada olmasına rağmen yürütmede sıkıntı yaşanıyor. Sevk çıkarma işlemi zor bir işlem.

Hastalar en çok hangi aşamalarda yardımcı oluyorsunuz?

Hastaların bazıları ya haklarından haberdar değil, ya da karşı taraf süreci doğru işletmiyor. Biz prosedürün aşamalarında hastalara yardımcı oluyoruz ve yazışma şekillerini bildiğimiz için hızlı şekilde işletiyoruz. Tıkandığı noktalarda sağlık alanında uzman olan avukatımız aracılığıyla yargı yolunu kullanıyoruz. Şu yazışmayı yapınca şu cevap gelecek, şu yazışmayı yapınca bu cevap gelecek tarzında ilerliyoruz.

Bu süreç ne kadar sürüyor?

Hastalarımız arasında yurtdışına tedavi olmak için gidemeyenler var. Gidip gelmiş, tekrar tedavi olması için gitmesi gereken hastalar ve hiç gidemeyenler var. Sağlık Bakanlığı’nın ve SGK’nın işleyişi yanlış demiyorum. Her hastada prosedür işliyor ama işleyiş sırasında takıldığı dönemler oluyor. Bir hastamız kanser diyelim, yurtdışında tedavi olması gerekiyor.

Türkiye’de olmayan tedavi için gerekli evrakı dolduruyor.



Onaylanmayan hastalar oluyor mu?

Esma Sevinç

Doktoru bu evrakı onaylayıp, hastane kuruluna veriyor. Sonra evrak hakem hastaneye gidiyor. Hakem hastane Türkiye’de 3 tane. İzmir, Ankara ve İstanbul’da. Bu hastanelerden geçen evrak SGK ve Sağlık Bakanlığı’nın ayrı ayrı onayına gidiyor. Bunlardan da geçtikten sonra Dışişleri Bakanlığı’na yönlendiriliyorsunuz. Bakanlık uçak bileti, kalacak yer için bir harcırah belirliyor ve onlarla gidiyorsunuz. Bu süreç uzun. Yılları bulabiliyor”.

Hakem hastanenin onaylamadığı hastalar var. Bizim başımıza da geldi. Yargı yoluna başvurduk. Bir, iki ay içerisinde sevkini gerçekleştirin yazısı çıktı mahkemeden. SGK’ya ulaştı yazı. SGK hakem hastaneye yazı gönderdi. Hastane yine onaylamadı ve görüş belirtti. ‘Ben bu hastanın gitmesini onaylamıyorum’ dedi.

SGK tekrar yazı yazdı hastaneye. ‘Görüş istemiyoruz, sevki onayla’ dedi. Mahkeme kararı var, yapacak hiçbir şey yok anlamına geliyordu, SGK’nın yazısı. Bakın bu yazışmaların her biri bir ayı buluyor. Tabi sevk çıkana kadar geçen süreç bir yılı buldu ve biz hastayı kaybettik. Bu bir sene içerisinde hasta tedavi görseydi, yaşama şansı vardı. Aile sonrasında tazminat davası açtı.

Yurtdışında hastalara ne gibi yardımınız dokunuyor?

Yurtdışına giden hastalar orada da danışmanlık hizmeti veriyorum. Düşünsenize dilini, kültürünü bilmediğiniz bir ülkede tedavi olmaya gidiyorsunuz. Yurtdışına sağlık anlamında gitme ve turistik amaçlı gitmek bambaşka bir şey. Hastaneye ne kadar yakında kalmalısınız. Tedavinizi nasıl almalısınız. Örneğin kemoterapi görmeniz gerekiyor. Bu Türkiye’de de var. Bu tedaviyi orada almanıza gerek yok. Gerekli tetkiklerden sonra gelirsin ülkeni yolunu, dilini bildiğin insanlardan tedavi ol. Yani ayrıca kemoterapi tedavisini fatura ettirmeye gerek yok. Yine kontrol için yurtdışındaki hastaneye gidebilirsin.

Peki yurtdışında tedavi ücretleri nasıl?

ABD’de tedavi çok pahalı. Hastanelerin hepsi özel. Tedavi için değil sadece ben geliyorum demek için sizden 50- 60 bin dolar civarında depozito istiyor. Bir MR 5 bin 500 dolar. Gittim geldim, hastalığın teşhisini onaylattım, ortalama 100 bin doları bulabilir. Avrupa’da üniversite hastaneleri var ve ben hastalarımı devlet hastanelerine götürüyorum. Tedavi dahil senelik harcayacağı para 30 bin ile 40 bin Euro arasında değişiyor.”