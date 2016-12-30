Taksimde basın açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Taksim’de anayasa değişikliği teklifiyle ilgili hep bir ağızdan basın açıklaması yaptı.

CHP Milletvekilleri Dursun Çiçek, Barış Yarkadaş, Hilmi Yarayıcı, Enis Berberoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Selina Doğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Oğuz Kaan Salıcı, Erdin Bircan, Gürsel Tekin, Gülay Yedekçi, Serdar Kuyucuoğlu saat 11.00’da Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde bir araya geldi. 12 milletvekili daha sonra anayasa değişikliği teklifiyle ilgili her bir ağızdan basın açıklaması okudu.

“ANAYASA DEĞİŞMİYOR, REJİM DEĞİŞİYOR”

Türkiye’nin bütün illerinde CHP’liler tarafından eş zamanlı olarak okunan açıklamada özetle, “Anayasa değişmiyor, rejim değişiyor. Kapalı kapılar ardında kimse duymadan, basın olmadan vekillerimizin sesi, duvarlarda yankılanıyor. Bizi duyun gerçekleri bilmeniz gerekiyor; bu mesele parti meselesi değil. Bu mesele vatan, millet meselesi. Ekmek aş, özgürlük meselesi. Partili Cumhurbaşkanı adı altında tek adam rejimini, diktatörlüğü getiriyorlar” denildi.Okunan metin partililer tarafından kurulan standlarda vatandaşlara dağıtılacak.

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