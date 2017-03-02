Taksicilerden Demirel'e teşekkür ziyareti

Elvankent Taksi Durağı taksicileri, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’i ziyaret ettiler.

Taksi durağı yönetiminden taksici Mesut Özdemir başkanlığındaki heyet, Elvankent Taksi Durağı’nın yenilenmesinde sağladığı katkı ve destekten dolayı Başkan Demirel’e teşekkür ederek tuğra takdim ettiler.

Taksiciler, Demirel’in her zaman taksici esnafının yanında olduğunu vurgulayarak, Etimesgut’un Demirel’le birlikte daha modern bir yapıya kavuştuğuna dikkat çektiler.

ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ

Başkan Demirel, taksicilerin hergün farklı vatandaşlarla diyalog içinde olduğunu ve halkın nabzını en iyi tutan esnaflar arasında yer aldıklarını söyledi.

Esnaf ve girişimcilere yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde her türlü kolaylığı sağladıklarını ifade eden Demirel, “542 bine ulaşan nüfusuyla ilçemiz her alanda büyük bir değişim ve gelişim içindedir.

10 yıllık bir süreçte 1 milyonu aşkın bir nüfusa ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu gelişimi göz önünde bulundurarak, taksicilerimiz ve diğer esnaflarımız planlamalarını yapmalıdırlar” dedi.

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