Taksi duraklarına Çankaya imzası

Çankaya Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarında yürüttüğü yenileme ve iyileştirme çalışmalarını taksi duraklarında da sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı gereği okullar, muhtarlık binaları, karakollar, ibadethaneler gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında başlattığı yenileme ve iyileştirme çalışmalarını taksi duraklarında da sürdürüyor.

Gece gündüz direksiyon başında vatandaşlara hizmet veren şoförlerin daha modern ve konforlu taksi duraklarına kavuşabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, 39 taksi durağını yenileyerek esnafın kullanımına hazır hale getirdi.

İçerisinde mini mutfak, şoförlerin dinlenebileceği oturma grupları ve tuvaletlerin bulunduğu konteynır taksi duraklarını kış ayı gelmeden teslim eden Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde yenilenmemiş taksi durağı bırakmamak için tüm ekipleriyle çalışıyor.

BABAM CEFASINI ÇEKTİ BEN SEFASINI SÜRÜYORUM

Çankaya Belediyesinin yenileme gerçekleştirdiği 39 taksi durağından birisi de baba-oğulun birlikte direksiyon salladığı Gençlik Taksi.

Babasıyla birlikte aynı taksi durağında çalışmanın gururunu yaşayan 30 yaşındaki Tevfik Çare, ‘Dile kolay babam bu mesleğe 40 senesini vermiş. Halen arada bir gelir ve birlikte çalışırız.

Babam bu durağın en eski şoförlerinden. Buranın eski halini görmüş bir insan. Ben de burada 10 senedir çalışıyorum ve ilk kez yenilenen durağımızda çalışmak bizlere nasip oldu. Babam cefasını çekti ben sefasını sürüyorum’ diye konuştu.

DURAĞIMIZIN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Taksi duraklarını yenileyen Çankaya Belediyesinin sıfırdan modern hale dönüştürdüğü duraklardan birisi de Park Vadi Taksi.

Ayrancı halkına 20 seneden bu yana hizmet veren Park Vadi Taksi şoförleri ilk kez yenilenen taksi duraklarında çalışmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Durağın başkan yardımcısı Serdar Yılmaz, ‘Önceden şartlarımız çok kötüydü. Durağımızın görünümü de bizi üzüyordu. Sağ olsun başkanımız bizi bu çileden kurtardı’ dedi.

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