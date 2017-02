Türkiye’nin “lider ülke (!)” olduğu, her gün yeni bir gelişmeye ve bir kere daha tescil ediliyor… Çünkü lider demek, yaptıklarının taklit edilen demektir…

…Ve bazılarının dünyanın “süper gücü” olarak gördükleri Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Başkanlık Sistemi’nin sınırlarını “Türkiye’nin uygulamalarını taklit ederek” çizmeye çalışıyor artık…

Trump’ın; “Biz bir milletiz, hareketimizin merkezin de halkımız vardır.” sözleriyle başlayan ve “Sonunda bir başkanınız oldu. Amerika’nın daha önce unutulmuş kadın ve erkekleri artık unutulmayacaklar. Dünya daha önce böyle bir hareketi asla görmedi.” diye devam eden konuşması, bunun son örneği oldu…

Bu kadarla da kalmadı bu taklitler…

İzlediği politikaları eleştiren medya kuruluşlarını “yalan haber üretmekle” suçlamasının ardından, basın mensuplarının Beyaz Saray’a girebilmelerini “akreditasyon” sistemine bağladı ve The New York Times, CNN, Politico, The Hill, Buzfeed, Daily Mail ve BBC muhabirleri artık Beyaz Saray’a alınmıyorlar…

Bu kararı protesto eden Associated Press haber ajansı ile Time dergisinin, “içeri girmelerine izin verilmesine rağmen” toplantıya katılmamaları ise, bu kuruluşların öyle zannedildiği kadar önemli olmadıklarının anlaşılmasını (?) sağladı…

Kendilerine sunulan “yandaş olma” fırsatını değerlendirmeyenler; olsalar ne olur, olmasalar ne olun zaten…

Öte yandan Başkan Trump da, ABD medyasına yönelik eleştirilerini devam ettirdi ve “Hepinizin bilmesini isterim ki sahte habere karşı bir savaş yürütüyoruz. Sahte haber halkın düşmanıdır demiştim. Çünkü kaynakları yok. Kaynağı gizlenen haberler yapıyorlar, gerektiğinde ise kaynak üretiyorlar.” dedi…

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Recep Altepe de, “gerçek bir lider ülkenin takipçilerine yardım etmesi gerektiğini” gösteren açıklamalar yaptı… Ulu Cami minberinde ahşaba işlenen gök cisimlerinin astronomiye dair önemli ipuçları verebileceğini belirten başkan, astronomi uzmanlarını minberdeki cisimleri incelemeleri için Bursa’ya davet etti…

Bu resimler arasında 1930 – 1934’lü yıllarda bulunan Plüton’un da bulunduğunu iddia eden Altepe, “Yaklaşık 80 yıl önce var olduğu bilinen Plüton, 618 yıl önce bu minbere işlenmiş. Burada gizemini koruyan farklı bir gezegen de var. Bu gezegenin de bugünlerde bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve ‘Yeni gezegen bulundu’ şeklinde açıklama yapılan gezegenlerden biri olduğunu tahmin ediyoruz” dedi…

Akit TV yazarı Şevki Yılmaz ise 16 Nisan’da yapılması beklenen referandum konusuna değindi… “16 Nisan’ın zaferle çıkacağına dair Hadis-i Şerif var” diyen Yılmaz bununla da yetinmedi ve “Türkiye gitti mi Beytullah gider. 16 Nisan’da EVET demek Beytullah’ta Ebabil Kuşu olmak demek” diye konuştu…

Trump’un danışmanlarının Türkiye’yi takibi daha da arttırmaları gerekiyor sanki… Bir belediye başkanının, bir yazarın sözlerinin “yol gösterici (?)” olabileceğini gözden kaçırmamalılar…

Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp…

Eğer Trump’ın hedefi “ülkesinin dünyanın ikinci lider ülkesi olmasını sağlamaksa” uyanık olmalı, muhaliflere kulak asmamalı..!

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...