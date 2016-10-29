Takke, Türban, Sakal olsa ne yazar..!

Türkiye Cumhuriyeti’nin 93’ncü yıldönümünü Türkiye’de ve dış temsilciliklerde kutlandı. Ben de Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği’nde Büyükelçi Kaya Türkmen’in verdiği resepsiyona büyük bir onurla katıldım.

Stockholm Büyükelçisi Kaya Türkmen davetli tüm konukları beraberindeki üst düzey diplomatlarla giriş kapısında karşıladı ve kutlamaları kabul etti.

Türk ve yabancı misyona yönelik bu geleneksel kutlamada Türk mutfağı lezzetleri sunuldu. Yanında da alkollü, alkolsüz içkiler. 3 ayrı salondan oluşan rezidans binasında tüm salonlar doluydu. Yemekler yenildi, sohbetler edildi. Uzun zamandır birbirini görmeyenler birbirini gördü hasret giderdi.

Cumhuriyet’in 93’ncü yıldönümü daha önceki kutlamalarda olduğu gibi bu atmosferde başladı ve bitti. Bende bu bağlamda Facebook sayfamda bu kutlamayı kendimin de olduğu bir fotoğraf ile paylaştım. Facebook’ta bu paylaştığım yazı ve fotoğraflara bir eleştiri geldi.

TAKKE, TÜRBAN, SAKALLI OLSA NE YAZAR

Eleştiriyi yapan uzun yıllar İsveç Türk İşçi Dernekleri Federasyonu Başkanlığı yapan Osman Özkanat oldu. Bana ilettiği eleştiri de neden fotoğraflarda davetliler arasındaki sakallı, türbanlı ve takkelilerin olmadığını soruyordu.

Bende yanıt olarak o günlerin mazide kaldığını yeni Türkiye’de artık bunların bir önemi olmadığını yazdım. Stockholm’ün Büyükelçisi Sayın Kaya Türkmen’de yanıt vererek neden bunların olmadığını söylemediğimi yazdı. Bende polemik konusu olmamasını orada sakallı ve türbanlı genç kızların olmasına rağmen günümüz Türkiye’sinde bir haberci olarak bunun bir öneminin olmadığını belirttim.

GERÇEKTEN DE ÖNEMİ YOK

Eski Türkiye’yi hep birlikte yaşamadık mı?

Bir sürü yasaklar vardı. Kürtçe, türban, ya da böyle törenlere başörtüsü ile gelinmesi yasak değil miydi?

Günümüzde ise bunların bir önemi kalmadı. Hatırlarım eskiden İbrahim Tatlıses başta olmak üzere Stockholm’e gelen ses sanatçıları Kürtçe türkü söylediklerinde haberin flaş kısmı İsveç’te Kürtçe söyledi olurdu. Ertesi günde bu haber birinci sayfa ya da görüntü almışsam kanallar döndürüp, döndürüp koyarlar ve siyasilerde tepkilerini gösterirdi ya günümüzde bunlar mazide kaldı.

ÖNEMLİ OLAN ATATÜRK VE CUHURİYET SEVGİLERİ OLSUN

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O nedenle Osman Özkanat’ın resepsiyonda türbanlı, sakallı, takkeliler yok muydu? Yanıtıma gelecek olur isek. Mademki bu insanlar Atatürk’ün koyduğu Cumhuriyet’in 93’ncü yıldönümüne katılıyorlar, demek ki bu insanlarda bu sevgi var.

Ya da onları buraya davet eden Stockholm Büyükelçisi Kaya Türkmen, bunların kimler olduğunu biliyor.

Artık insanları kategorilere ayırma yerine asgari müştereklerde bunların başında da Cumhuriyet ve Atatürk sevgisi olduktan sonra gerisi teferruattır diye düşünüyorum.

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