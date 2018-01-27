Süper Lig’in 19. hafta açılış maçında, konuk ettiği Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği’nde teknik direktör Ümit Özat, maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Oyuncularımın kazanma arzusundan dolayı çok mutluyum. Bize göre, bugün itibariyle lig yeniden başlıyor” dedi.

Özat, “Oyuncularımız inanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. İlk yarı pozisyon vermeden penaltı golüyle geriye düştük. Maçtan önce yeni transferimiz Sessegnon ile Konyaspor’un önceki maçında yediği golleri konuştuk. Çalıştığımız golleri attık. Yaklaşık bir yarı 10 kişi oynayarak galibiyet aldık. Oyuncularımın kazanma arzusu ve hırsından dolayı çok mutluyum. Bugün itibariyle lig yeniden başlıyor. Oyun içerisinde çok gel gitler oldu. 10 kişi kaldıktan sonra 1 puanın da iyi olduğunu düşünerek önce aza kanaat ettik. Ona göre yol izledik. Güzel bir galibiyet oldu” ifadelerini kullandı. Huzursuz olduğu konuların olduğunu belirten Özat, “Sıkıntılarımız var, kazanınca görünmüyor olsa da benim de huzursuz olduğum noktalar var. Bunları başkana ileteceğim ve ona göre yol izleyeceğiz. Hala eksiklerimiz var. Kendilerine eksikleri ilettim umarım gereğini yaparlar. Taraftarlarımız sağ olsun bize yine deplasman yaşattılar. Yenik duruma düştüğümüzde direkt protestoya başlıyorlar. Küfür eden taraftarlara kombine veriliyor. Tek başına kal mücadeleyi tek başına ver. Gören görüyor bunları. Ben bu kulübü çok seviyorum” şeklinde konuştu. Yeni transfer Stephane Sessegnon ile ilgili de konuşan Özat, sözlerine şöyle devam etti: “Maç kötü bitseydi 72 saat önce gelen adam niye 11’de oynadı derlerdi. Dünyanın tanıdığı bir oyuncu. Bir maç kazandırdı, bir maç daha kazandırır tamam. Ama, ben bu takıma lider olacağını düşünüyorum onu da tebrik ediyorum. Karabük maçından sonra takıma izin verip Konya’ya gittim. Bu maçı nasıl kazanırız diye çok çalıştık. Bu maç için en önemli noktası, Lucas’ın geri dönmesi ve yeni transfer Sessegnon’un göstermiş olduğu performanstı.”