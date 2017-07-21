2017-2018 Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu’nun (TMVFL) düzenlediği İç Anadolu Bölgesi Veteranlar Futbol Ligine başvurular devam ediyor.

2017-2018 Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu’nun (TMVFL) düzenlediği Veteranlar Futbol Ligine başvurular devam ediyor.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) tarafından düzenlenen veTMVFL İç Anadolu Bölgesi Veteranlar Futbol Ligi’nde mücadele etmek isteyen takımlar

TMVFL Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu İç Anadolu Bölge Temsilcisi Bahadır Bulut; “2016-2017 Sezonunda Türkiye genelinde 53 takımla oynanan ve bölgelerinde şampiyon olan takımlarımızla bir sezonu daha geride bıraktık. 2017-2018 TMVFL Veteranlar Futbol liginde yer almak isteyen takımlarımız için başvurular başladı. 40 yaş ve üzerinde ki futbolcuların yer aldığı ligimizde takımlarımız başvuru da bulunabilirler. ister önceden futbol oynamış isterse oynamamış tüm futbol tutkunlarını aramızda görmek istiyoruz. “Takımını kur ligimize katıl. Sen de bu heyecanı yaşa” dedi.

Bulut, “2017-2018 TMVFL Veteranlar Futbol ligi İç Anadolu Bölge planlamasında lig başvuruları devam ediyor. Ligimizde yer almak isteyen takımlarımız için büyük kolaylıklar getirecek bu çalışma ile ilgili planlamalar tüm hızıyla devam ediyor. 2017-2018 TMVFL İç Anadolu Bölgesi Veteranlar Futbol Ligi’nde yer almayı düşünen iller ve takımlar için başvurular devam ediyor.” diye konuştu.

Ünlü spor adamları Veteranlarda

Bulut, daha önce Milli Takımda oynamış Ergün Penbe, Celil Sağır, Ümit Karan gibi yıldızların da yer aldığı TMVFL Veteranlar Futbol Ligine başvurularınhttp://www.tmvfl.com adresinden yapılabileceğini ya da 554 205 24 72 nolu telefonla iletişim sağlanabileceğini söyledi.