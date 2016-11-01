Takım ligden kovuldu

Romanya Futbol Federasyonu, dünyada eşine rastlanmayan bir karara imza atarak, 13 maçta 90 gol yiyen 2. lig takımlarından Şoimii Pancota’yı ligden ihraç etti.

Romanya’da iflas eden ve birçok maçta ilk 11 kişiyi tamamlamakta zorlanan bazı maçlara 9-10 kişi çıkan 2. lig takımı Şoimii Pancota kulübü, bir daha kırılamayacak olumsuz rekorları alt üst etmişti… Romanya Futbol Federasyonu en sonunda kulübü ligden çekti.

Genç oyuncularla sahaya çıkan Şoimii Pancota, şimdiye kadar oynadığı 13 maçta tam 90 gol yemiş ve tek golünü 4-1 yenildiği maçta Tarlungeni’ye atabilmişti. Şoimii Pancota en farklı mağlubiyetini ise lider JuventusBucureşti’den almış ve 18-0 yenilmişti.

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