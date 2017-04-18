Takı kursunda erkek öğrenciler: “Kadın işi demedik”

Çankaya Belediyesi Bayraktar Çankaya Evi, yoğun olarak kadınların ilgi gösterdiği eğitimler arasında yer alan takı tasarımı dersinde üç erkek öğrenciyi ağırlıyor.

Yaşları 42 ile 64 arasında değişen kursiyerler, “Öğrenmek daha önce mümkün olmadı. Şimdi evimizin yanında böyle bir kurs varken, ‘takı yapmak kadın işidir’ diye gelmekten vazgeçmedik diyor.”

Çankaya Belediyesi Bayraktar Çankaya Evi, dikişten yabancı dil derslerine, resimden okuma yazma kurslarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

300 metrekarelik çok amaçlı salonda spor, toplantı, eğitim, seminer gibi etkinliklerin düzenlendiği Ev’de işaret dili, bağlama, diksiyon, drama ve yoganın yanı sıra dekoratif ev aksesuarları, Türk Sanat Müziği gibi dersler de veriliyor.

Özellikle kadınların ilgi gösterdiği eğitimler arasında yer alan takı tasarımı dersinde ise üç erkek öğrenci bulunuyor. Emekli bankacı Sami Eren (63), esnaf emeklisi Sedat Kaykı (64) ve serbest meslek sahibi Cem Zeytin (42) semtlerine Çankaya Evi açılmasından çok memnun.

Daha önce takı yapmayı öğrenmeye fırsatları olmadığını belirten kursiyerler, “Kendi semtimizde böyle bir kurs varken, ‘takı yapmak kadın işidir’ diye gelmekten vazgeçmedik. Kadın sınıf arkadaşlarımız da öğretmenimiz de bizi hemen içlerine aldı” diyor.

Kursiyerlerden Zeytin, ürettiği takıları satarak ek gelir elde ederken, Eren ve Kaykı da kızları ve torunları başta olmak üzere yakınlarına hediye ediyor. Emekli olduktan sonra böyle bir uğraşla vakit geçirmenin kendilerine çok iyi geldiğini belirten Eren ve Kaykı, evde de üretime devam ettiklerini belirtiyor.

“CİNSİYET ROLÜNE AYKIRI GÖRÜNÜYOR”

Dersin eğitmeni Hülya Taştekin de, erkek öğrencilerinin hiç devamsızlık yapmadığını belirterek, “Kendilerini kaptırarak ve son derece titiz çalışıyorlar. Tüm sınıfla birlikte bileklik, kolye, yüzük gibi üretimlerde bulundular. Toplumsal cinsiyet rolüne aykırı göründüğü için, takı kursunda erkeklerin olması garip gelebiliyor ancak çok yetenekliler” diye konuştu.

Çankaya’nın dört bir yanında bulunan Çankaya Evleri’ne ilişkin ayrıntılı bilgi www.cankaya.bel.tr adresli internet sitesinden ve 458 89 00 numaralı telefondan alınabiliyor.

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