Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterini canlandıran Araştırmacı -Yazar – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen “Günümüz Türkiye’si ve Abdülhamid Algısı” konulu konferansıyla büyük ilgi gördü.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen konferansta Yenişehirlioğlu, Abdülhamid dönemine ilişkin, “O, kutlu davayı sürdüren bir mücadele adamıydı. O günleri o günün şartlarında değerlendirmek ve güç dengelerini bilmek lazım… Biz sıradan bir dizi çekmiyoruz, biz gerçek tarihini bilen, kadim değerlerine vakıf, evrensel okuma geliştiren bir nesil yetiştirmek zorundayız. Kızıl Sultan demek kabul edilebilir bir şey değil… Abdülhamid Hanı anlamak Afrin harekatını anlamaktır.” dedi.

Abdülhamid Hanın Tahsin Paşa’ya olan güvenini de vurgulayan Yenişehirlioğlu mecburiyetten ve yalnız olduğu için baskıyla Tahsin Paşa’yı azletmek zorunda kaldığını da anlattı.

600 yıllık bir imparatorluğun Anadolu’ya sıkıştırıldığını belirten Yenişehirlioğlu sözlerine şöyle devam etti; “Dünün tarihini öğrendiğimiz için bugünü idrak edebiliyoruz. Ortadoğu halkları için Türkiye tek çıkış noktasıdır, kurtuluş umududur. Ekonomik, siyasi olarak güçlü Türkiye’yi inşa edenleri istemeyenler, 15 Temmuz’u planladılar. Bizi bölmek isteyenlerin oyunudur 15 Temmuz ve bir kez daha galip geldik o gün… “

“ABDÜLHAMİD HANI YALNIZ BIRAKTIK,

CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ”

Yenişehirlioğlu’nun konferansın sonunda söylediği “Abdülhamid Hanı yapayalnız bıraktılar ya, çaresiz yorgun bıraktılar ya… Böylelikle kocaman bir Osmanlı coğrafyasını kaybettik ya, kanın gözyaşının dökülmesinde bir parça da biz suçluyuz ya şimdi bizi var eden değerler manzumesinden yola çıkarak biliyoruz ki dün Abdülhamid Han’a yaşatılanları siz bugünün Cumhurbaşkanına asla yaşatmayacaksınız, çünkü siz okuyanlardansınız.” sözleri ise salondan büyük alkış aldı. Program sonrası kitaplarını da imzalayan Bahadır Yenişehirlioğlu, Başkan Ak’a da imzalı bir kitabını hediye etti. Başkan Ak da bir tablo hediye ederek, “Değerli araştırmacı – yazar-oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu’na bizi kırmayıp Keçiören’e geldiği için teşekkür ediyoruz. Bu güzel sunumu, bu güzel anlatımı keyifle dinledik. Bu anlatımdan sonra sözü çok uzatmamak lazım” ifadelerini kullanınca Yenişehirlioğlu da “Sizin hizmetleriniz yeter üstadım” diye cevap verdi.​