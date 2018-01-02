Taffarel yeniden G. Saray’da

Galatasaray’da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim’in ekibi netleşiyor.

Sarı-kırmızılıların efsane kalecisi ve eski kaleci antrenörü Clauido Taffarel ile görüşmeler olumlu ilerliyor.

Brezilyalı antrenörle görüşen Fatih Terim, bu konuda büyük aşama kaydetti. Şu an Brezilya Milli Takımı’nda görev yapan Taffarel, Galatasaray’da da çalışabileceğini Terim’e iletti. Brezilya Futbol Federasyonu’ndan gerekli onayın alınması halinde Taffarel, sarı-kırmızılı ekibin Antalya’daki kampına katılacak.

Claudio Taffarel, üçüncü Fatih Terim döneminde de kaleci antrenörlüğü yapmış, 2011-2016 yılları arasında sarı-kırmızılı kulüpte görev almıştı. Brezilyalı antrenör bu süreçte Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink ile çalıştı.