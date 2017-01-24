Taekwondo’dan 2017’ye 8 madalyalı başlangıç

Taekwondo Milli Takımı, 2017 yılının ilk uluslararası turnuvasından 8 madalya ile ayrıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda 2017 yılının ilk puan veren turnuvası olan Almanya Açık Taekwondo Turnuvası Almanya’nın Hamburg kentinde yapıldı.

41 ülkeden 963 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye’yi 6’sı erkek, 6’sı bayan olmak üzere toplam 12 sporcu temsil etti.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin yönetimindeki Taekwondo Milli Takımı turnuvada 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Turnuvada bayanlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, 62 kiloda İrem Yaman ve 73 kiloda Nur Tatar altın madalya kazanırken, erkekler 68 kiloda Berkay Akyol, 87 kiloda Serdar Yüksel ve bayanlar +73 kiloda Nafia Kuş gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 80 kiloda Yunus Sarı ve bayanlar 57 kiloda Durdane Altunel ise ülkemize bronz madalya kazandırdı.

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