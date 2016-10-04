Taekwondoda Türk fırtınası

Türkiye, Peru’da düzenlenen 10. Dünya Taekwondodo Poomse Şampiyonası’nda 16 madalya ile genel sıralamada Dünya ikincisi oldu.

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen şampiyonaya 55 ülkeden 760 sporcu katıldı. Rekor sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye’yi 20’si erkek 16’sı bayan olmak üzere 36 sporcu temsil etti. Türkiye, Dünya şampiyonasının son gününde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın son gününde,18 – 30 Yaş Bayan kategorisinde Elif Aybüke Yılmaz altın madalya kazanarak kürsünün zirvesinde yer aldı.

12 – 17 Yaş Free Style Mix Takım kategorisinde Enes Doğuhan Bilgin, Ramazan Aydın, Yusuf Şaşmaz, Gülsena Karakuyulu ve Busenur Sevük’ten oluşan takımımız ile 12 – 14 Yaş Bayan Takım kategorisinde Sude Yener, Şevval Yarar ve Şeyda Nur Yavuz’dan oluşan takımımız gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldular.

15 – 17 Yaş Erkek kategorisinde Muhammed Emir Yılmaz ile 17 Yaş Üstü Freestyle Erkek kategorisinde Oğuzhan Mustafa Örnek bronz madalya kazandılar.

TAKIM HALİNDE DÜNYA İKİNCİLİĞİ

Türkiye, son gün elde ettiği madalyaların ardından 5 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalyaya ulaştı. Toplamda 16 madalya kazanan Türkiye, genel sıralamada Güney Kore’nin ardından Dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

EN İYİLER TÜRKİYE’DEN

Şampiyonanın ardından yapılan değerlendirmede milli takım antrenörlerinden Nesibe Altun, ‘En İyi Bayan Antrenör’, milli sporcu Elif Aybüke Yılmaz da ‘En Değerli Bayan Sporcu’ ödüllerine layık görüldü.

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