Türk Taekwondocular, 6. Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası ve 5. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda toplam 285 madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun evsahipliğinde İstanbul’da düzenlenen ve toplam 9 gün süren taekwondo festivalinde Türk sporcular, 3 binin üzerinde sporcunun mücadele ettiği organizasyonda 77’si altın, 72’si gümüş ve 136’sı bronz olmak üzere toplam 285 madalya kazandı. İlk olarak, 4 gün süren ve 36 ülkeden binin üzerinde sporcunun mücadele ettiği 6. Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda Adliyespor şampiyon olurken, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 2. oldu.

Daha sonra 5 gün boyunca 5. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda madalya mücadelesi yaşandı. 50’yi aşkın ülkeden yaklaşık 2 bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalar sonucunda Türk taekwondocular 49’u altın, 54’ü gümüş, 95’i bronz olmak üzere 198 madalya elde etti.