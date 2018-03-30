Acaba bu beklenmedik gelişme önceden planlanmış mıydı..? Yoksa Fransa Cumhurbaşkanı Macron aradığı fırsatı bulup hemen üstüne mi atladı..?

Her şey Ohio eyaletinde düzenlenen bir mitinge katılan ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Yakın zamanda Suriye’den çekileceğiz. Biraz da başkaları ilgilensin” açıklamasından sonra gelişti…

Önce haber ajansları “Flaş Haber” olarak duyurdu… Sonra ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan dikkat çeken bir yanıt geldi ve Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, “Trump’ın açıklamalarına dair bilgilerinin olmadığını” söyleyip, şaşkınlık yarattı…

Gerçi .Trump, “Orada bulunmamızın tek nedeni IŞİD’di. Başka bir nedeni yoktu. Bu hedefe büyük ölçüde ulaştık.” içerikli bir gerekçesi vardı ama garip bir biçimde Dışişleri bunu bile bilmiyordu…

Hatta ABD’nin şimdiye kadar Ortadoğu’da 7 trilyon dolar harcadığından da haberleri yoktu anlaşılan…

Haber Türkiye’de de heyecan yarattı…

“Trump’ın yeni bir oyun tezgahladığını” düşünenler de oldu, “Osmanlı Tokadı’nı yiyince, hanyayı konyayı gördü” diye sevinenler de…

Resmi tepkilerin ortaya çıkması için beklemek gerektiğini düşünüyordum ki, Macron kendini ortaya atıp, kafaları karıştırdı…

Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonuna başından bu yana sıcak bakmadığı ve açıkça eleştirmekten kaçınmayan biri olarak Emmanuel Macron, Türkiye’nin arananlar listesinde bulunan Salih Müslim’in de çatısı altında faaliyet gösterdiği TEV-DEM’in Eş Başkanı Aysa Abdullah’ın da aralarında bulunduğu bir heyeti önce Elysee Sarayı’nda kabul etti.

…Ve Fransa’nın Menbiç’e asker göndereceğini açıklayıp, YPG’ye destek garantisi verdi…

Toplantıya katılandan bazıları medyaya yaptığı açıklamalara göre, bu desteğin amacı, Fransız askerlerinin “Türkiye’nin ilerleyişine engel olmak.”

Macron bu kararını “Kürt yetkililere destek sözü vermiştik” diye açıklamış…

Yani Osmanlı Tokadı sonrası “korkak Amerikalılar” kaçıyor, yerlerine “cesur ve cengaver(!) Fransızlar” geliyor…

Bunun için hazırlık yaparken, eskiden Cezayir’de yaptıklarını inceleyecekler her halde… Üstelik oradaki gibi bir Yabancılar Lejyonu kurmaları da gerekmeyecek bu kez… Zaten savaşmaya şartlanmış 72 milletten manyak var Suriye’de…

Kim bilir, belki de Macron “Fransa’nın Kurtuluş Savaşı sırasında yediği tokadın acısını çıkarmak hayaline kaptırmıştır kendini…

Şimdi Türkiye’de bir aklı evvel(!) çıkıp, “biz de iyi ilişkilerimiz olan esti Fransız sömürgelerindeki dostlarımızla konuşup, onlarında da Suriye asker yollamalarını isteyelim” der mi acaba..?