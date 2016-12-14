DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, rejimin engellemeleri yüzünden Halep’ten tahliyelerin tam anlamıyla gerçekleştirilemediğini belirterek, “Tam anlamıyla olmadı. Gecikmeler oldu. Bu engellemeler sebebiyle değişik yerlerden bazı taciz atışları oluyor. Tam anlamıyla tahliye henüz gerçekleşemedi ama hazırlıklarımız tamam” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin çabalarıyla Halep’in doğusunda sağlanan ateşkesle ilgili Ankara’da açıklamalarda bulundu. Rejimin engellemeleri yüzünden Halep’ten tahliyelerin tam anlamıyla gerçekleştirilemediğini belirten Çavuşoğlu, “Hiç kimse, kimseye suç atmasın. Burada herkes sorumludur. Vebali herkesindir. Biz samimi şekilde ateşkesin sağlanması ve bu anlaşma çerçevesinde insanların buradan çıkartılması konusunda adımlar attık, vesile olduk. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Dün akşam Lavrov’la görüştüm. Bugün İran Dışişleri Bakanı ve Lavrov ile tekrar görüşeceğiz. Umarım herkes buna riayet eder. Bu çerçevede burada vahşet ve zulüm durur” diye konuştu.

“ENGELLEMELER SEBEBİYLE DEĞİŞİK YERLERDEN TACİZ ATIŞLARI OLUYOR”

Halep’ten tahliyelerin başlayıp başlamadığı sorulan Bakan Çavuşoğlu, “Tam anlamıyla olmadı. Gecikmeler oldu. Bu engellemeler sebebiyle değişik yerlerden bazı taciz atışları oluyor. Tam anlamıyla tahliye henüz gerçekleşemedi ama hazırlıklarımız tamam” dedi.

TAHLİYELER İÇİN TÜRKİYE İÇİNDE KAMP

Halep’ten sivillerin nakledilmesiyle ilgili Türkiye’nin hazırlıklarının ne durumda olduğu sorulan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Hem Türkiye içinde hem Halep’te, insanların getirilmesiyle ilgili, hem de yine Suriye’nin kuzeyinde oluşabilecek kamplar konusunda AFAD ve Kızılay’la ilgili kurumlarımız hazırlıklarını tamamladılar. Bunun içinde insani yardım da var tıbbi yardım da var”

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