MACARİSTAN’da düzenlenen Avrupa’nın en büyük kültür ve müzik festivallerinden Sziget, bu yıl 8-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Türkiye’den BaBa ZuLa ve Ezhel’in de sanatçı listesinde yer aldığı festivale bu yıl binden fazla Türk’ün katılması bekleniyor.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Tuna Nehri üzerindeki Obudai adasında 1993’ten beri düzenlenen kültür ve müzik festivali Sziget, bu yıl da yüzlerce sanatçı ile yüzbinlerce müzikseveri bir araya getirecek. Dünyaca ünlü indie rock grubu Arctic Monkeys, son dönemin en çok ses getiren kadın şarkıcılarından Dua Lipa, Damon Albarn ve Jamie Hewlett’ten oluşan müzik ikilisi Gorillaz, Oasis ve Beady Eye gruplarının kurucusu ve vokalisti Liam Gallagher, Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey ve dünyaca ünlü rap şarkıcısı Kendrick Lamar’ın da aralarında olduğu yüzlerce sanatçının sahne alacağı festivalde, Türkiye’den de BaBa ZuLa ve Ezhel’in konser vereceği açıklandı.

50’DEN FAZLA SAHNEDE YÜZLERCE PERFORMANS

Geçtiğimiz yıl 50 sahnede yüzlerce sanatçının performans sergilediği festivale, 95 ülkeden toplam 496 bin müziksever katıldı. Avrupa’nın en iyi 5 festivali arasında gösterilen Sziget’e bu yıl yeni sahneler eklenirken, etkinlik sayısı da artırıldı.

Sziget’in yeni CEO’su Tamás Kádár, tüm zamanların en güçlü müzik line-up’ını Sziget’te bir araya getirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu yıl Kendrick Lamar, Gorillaz, Lana Del Rey, Mumford and Sons, Dua Lipa, Kygo ve Arctic Monkeys’in yer aldığı tüm zamanların en güçlü müzik line-up’ını Sziget’te bir araya getirdik. Ana Sahne headliner’ları dışında Liam Gallagher ve Shawn Mendes gibi diğer Avrupa festivallerinde de headliner olarak yer alan büyük isimler bulunuyor.”

Kádár ayrıca, Sziget tarihinde ilk kez RFID çipli festival bilekliği ile festival alanında alışveriş ödemeleri yapma imkânı sunulacağını belirtirken, bilekliklerin yanı sıra temassız banka kartları ve cep telefonları ile de ödemelerin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

BU YIL BİNDEN FAZLA TÜRK’ÜN KATILMASI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıl bine yakın Türk müzikseverin festivale giriş yaptığı bildirilirken, bu yıl sayının artması bekleniyor. 2017 yılında Sziget’te Türk sanatçılardan Gaye Su Akyol ve Bubituzak sahne alırken, bu yıl ise Türkiye’den BaBa ZuLa ve Ezhel’in konser vereceği açıklandı.

Sziget Türkiye, resmi seyahat ortağı Tripoki ortaklığında, festivale Türkiye’den katılacaklar için otobüsle ulaşım imkânı sağlayacak. Festivalcileri 7 Ağustos Salı günü Kadıköy Evlendirme Dairesi önünden kalkacak otobüsle Budapeşte’deki festivale götürecek Tripoki, 15 Ağustos Çarşamba günü ise geri getirecek. İstanbul’dan Budapeşte’ye her gün gerçekleştirilen uçuşlarla da festivale gidebilmek mümkün.

Festivalcilerin konaklaması için çeşitli kamp alanı seçenekleri sunulurken, Budapeşte’de otellerde veya günlük kiralık evlerde konaklama imkanı da bulunuyor.

BİLETLER TÜKENİYOR

Festivalin biletlerine bu yıl da yoğun talep gösterilirken, 5 günlük biletlerin tükendiği açıklandı. Yoğun ilgi nedeniyle 3 günlük biletler bu yıl tekrar satışa çıkarıldı. 3 günlük biletlerin de açılış gününden önce tükenmesinin beklendiği belirtildi. Sziget festivali için 7 günlük ve günlük bilet seçenekleri de bulunuyor.