Suya sabuna dokunmadan gemini yürüten kaptan olma..!

Türkiye’de bence iktidar zafiyeti var. Ülke her gün gözyaşı ile uyanıyor. Yıllardır bu terör ya bitecek, ya bitecek, kökünü kazıyana kadar dediler.

Bir şey olmadı. Olmaz da. Çünkü terör kan ile besleniyor. Kan ile beslendikçe de bu terörün sonu gelmedi ve gelemeyecekte.

O nedenle artık kimse kimseyi kandırmasın. Türkiye bu siyasi bakış ile bu gözyaşlarına milletçe alışacak. Bunun ötesi kendi kendini aldatmadır.

SİLAHLI MÜCADELE ÇÖZÜM MÜ?

Bir kere silahlı mücadele ile yıllardır her iktidar döneminde oralar silahla, bomba ile dövülmedi mi? Dövüldü. Peki, bitti mi? bitmedi. Demek ki terör silahlı mücadele ile bitmiyor. Peki, bir barış müzakereleri dendi. Bir o zaman silahlar sustu, milletçe sevinmişken bir anda ne olduysa oldu. Yok, Dolmabahçe müzakereleri yok seçimdi Türkiye tekrar kendisini ateş hattında buldu.

ABD PARMAĞI VAR MI?

Hep okuyoruz, en yakın müttefikimiz ABD işte PKK uzantılarına bölgede silah yardımı yaptı vs. gibi. Bizimkiler ABD’lilere bozuk atar ancak yine bir şey olmaz. Yine bu kısır döngü döner. Şehitler gelir. Kalkıp kimse hesap sormaz ya kardeşim kim bunların arkasında diye.

Ya da ABD’yi geçelim Batı grubu. Yani Almanya, Fransa, İngiltere. O zaman git onlarla masaya otur. Ne işin var Kandil ya da Abdullah Öcalan gibi maşalar ile.

O ZAMAN OYUNLARINI BOZ

Hep deriz ya Türkiye’nin kimse kalkınmasını istemez diye. Evet doğrudur. Bunu zaman zaman bende dillendiririm. Madem durum böyle o zaman sende ona göre plan yap. Demek ki seni çekemeyenler var ise sende öyle bir strateji kullan.

Sana kimse kullanma demiyor ki. Her işin bir anahtarı vardır. Mühim olan o anahtarı kullanacak olandır.

Bunlara devlet işleyişinde değil, ancak kişisel yaşantımızda hep yaşarız. Buna göre de arkadaşlarımızı seçer, stratejimizi uygularız. Devlet işlerinde de beş aşağı beş yukarı bunun adı diplomasi olarak geçer. Ancak bizimkiler daha bu tip diplomasi ile tanışamamışlar.

Ayakta durabilmek için bazı kurallar vardır. Yıllardır, bu kural hep vardır ve bundan sonra da olacak. Hapishaneye girsen oranında bir kuralı var.

O nedenle dünya düzenine uyacaksın. Ne sabuna ne suya dokunmadan gemini yüzdürebiliyor musun? Bu dünyada senden iyisi yok. Bunu yapan ülkeler günümüzde yok mu? O kadar çok var ki.

Yazarların bir kısmı da her devrin adamı olabilmek için yazılarını yazarken bu bakıştan yola çıkmaz mı? ’’Suya, sabuna dokunmadan’’ yazan yazar diye. Demek ki, ben keşfetmemişim. Önemli olan ülken gençleri yitirmesin, her gün onlar yüzünden ülken gözyaşlarına boğulmasın.

Çünkü bu ölümler vatan için anlamlı ölümler ancak, karşı tarafı daha çözememişsin ki. O zaman da bir anlam ifade etmiyor. Yoksa bugün inan 75 milyon bu vatan için ölümüne dağlara çıkmaz mı?

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...