Suudi Arabistan’da Türk dizileri yayından kaldırılmış. Bu kararda Suudi Veliaht Prensi Bin Salman’ın etkili olduğu belirtiliyor. Medyada yer alan bazı haber ve yorumlarda Prens eleştirildi, yaptığının sansür olduğu vurgulandı.

Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş da Türk dizilerine getirilen yasaktan üzüntü duyduğunu ifade etti, “Kimin neyi seyredeceğine masa başında oturup üç siyasetçi karar veremez. Bu devirler çoktan geride kaldı. Son yıllarda koşar adım ilerleyen bir dizi sektörümüz var. İnsanlar dünyanın her yerinde Türk dizilerini izlemek istiyorlar. Bu Türkiye’nin yumuşak gücünü gösteriyor” diye konuştu.

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Ben olaya başka bir açıdan bakmak istiyorum:

Bizim Türk dizileri pek öyle savunulacak türden değildir ne yazık ki…

Hemen hepsinde şiddet vardır…

Kirli sakallı, siyah takım elbiseli adamlar, ellerinde silahlarla sürekli birilerini kovalarlar…

Darp, işkence, cinayet sıradan olaylardır…

Oyunlar, tuzaklar, entrikalar ardı ardına sergilenir…

Dürüst, vicdanlı insanları pek göremezsiniz…

Ortada polis de yoktur, savcı da…

Koca kentler mafya babalarının hüküm sürdüğü dağ başlarıdır adeta…

Televizyon izleyicilerinin neredeyse yarısının çocuklar olduğu unutulur…

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Bu kadar mı?

Hayır!

Evlilik dışı ilişkiler olağan gibi gösterilir, aşk diye tanıtılır…

Seyirciyi korkutmak, tedirgin etmek, ağlatmak marifet sayılır.

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Sonuç olarak şunu söyleyebilirim:

Suudi Prens, Türk dizilerinin ülkesinde yayından kaldırılmasını sağlamışsa hayırlı bir iş yapmış sayılmalıdır.

O’na değil kendimize kızmalıyız!