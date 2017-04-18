Diyarbakır'a gelen Suudi işadamları ve kaburga dolması keyfi

Diyarbakır’da, 18-22 Nisan tarihleri arasındaki 8’inci Ortadoğu Tarım Hayvancılık Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarına katılmak üzere Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın davetiyle Suudi Arabistan’dan Diyarbakır’a gelen Suudi işadamları, kentin tarihi yerlerini gezdikten sonra kaburga dolması yedi.

8’inci Ortadoğu Tarım Hayvancılık Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı için Diyarbakır’a gelen Suudi işadamları, dün kentin tarihi yerlerini gezdikten sonra Selim Amca Kaburga Salonu’nda kaburga dolması yedi. Karacadağ Kırsal Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Suudi işadamlarının ziyaretleri, iki ülkenin işbirliğine önemli katkı sağlayacağını ifade ederek,

“Başta Arap ülkeleri ve Ortadoğu coğrafyası olmak üzere komşu ülkeleri önemseyen bir ülkeyiz. Bu vesileyle ajansımız ve Türkiye Yatırım Destekleme Ajansı ile bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Fuar açılışının ardından çeşitli etkinliklerimiz olacak. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren Suudi Arabistan’daki işadamları ve değişik kurumdaki temsilcilerini buraya davet ettik. Biz bu çalışmayla iki ülkenin iş birliklerinin artırmasını hedefliyoruz”

dedi.

“ANLATTIKLARIMIZ KÖRFEZ’DEKİ BÜTÜN YATIRIMCILARA ULAŞACAKTIR”

Başbakanlık Yatırım Ajansı Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu ise, Türkiye’nin her tarafına ilgili sektördeki yatırımcıları davet edip, Türkiye’deki yatırımını büyütmek isteyen yatırımcılarla bir araya getirdiklerini, böylece yerli yatırımcıları büyütüp, yurt dışından gelen yatırımcılara hazır bir imkan sunduklarını söyledi. Diyarbakır ve bölgenin hayvancılık ile tarım alanında çok öne çıktığını da söyleyen Göksu, şöyle konuştu:

“Özellikle Suudi Arabistan’da birkaç yıl sonra tarım yasaklanıyor. Suudi Arabistan, kendi tarımsal ihtiyaçlarını garanti altına almak için yeni bir teşvik çıkardı. 100 milyon riyallik dışarından yatırım yaptığınız taktirde, ‘Bunun 25 milyon riyalini siz, kalan 75 milyon riyalini ben öderim’ diyor. Buna karşılık, ‘Ürettiğiniz ürünün yüzde yüzde 50’isini bana satacaksınız’ koşulu var. Bu Türkiye için arayıp da, bulamadığı bir imkan. Suudi Arabistan bu imkanı Türkiye için de veriyor. Diyarbakır’a Suudi Arabistan’dan 40 kişilik bir grubu getirdik. Gelenler arasında ticaret odaları, ziraat sektöründe takım başkanları var. Burada anlattığımız her şey, Körfez’deki bütün yatırımcılara ulaşacaktır.”

“DİYARBAKIR ÇOK DÜZENLİ VE KALKINMIŞ BİR ŞEHİR”

Suudi Arabistan’dan gelenler arasında Riyad Ticaret Odası Ziraat Komitesi Üyesi Majad Hamad, daha önce çok defa Türkiye’ye geldiğini, Diyarbakır’a ilk kez ziyaret ettiğini anlatırken,

“Diyarbakır’ı düzenli ve kalkınmış bir şehir olarak gördüm. Aynı zamanda hayvancılık ve tarım alanında önemli aşamalar katedilmiş. Büyükelçilik ve Başbakanlık Yatırım Ajansı’nın Riyad ofisinde aldığımız bilgilerle buranın tamamen güvenli bir bölge olduğunu öğrendikten sonra geldik. Beklentimizin üzerinde kalkınmış, temiz, modern bir şehirle karşılaştık. Suudi Arabistan ile bu bölge arasında ticaret yok. Türkiye ile Arabistan arasında uluslararası anlaşmalar yapılması gerekiyor. Burada fiyatlar Suudi Arabistan’a göre biraz daha pahalı”

dedi.

Tarımsal alanında faaliyet yürüten işadamı Waleed Abdulaziz, “Buradaki halkın güler yüzlüğü ve sıcak ilişkileri bizi memnun etti. Buradaki yatırım ve ticaret imkanlarının sandığımızdan daha yüksek olduğunu, halkın çok misafirperver olduğunu memleketimizde anlatacağız” diye konuştu.

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