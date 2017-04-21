Sütlüoğlu: Organik çay üretimi ile bölge insanının refahı yükselecek

Ulusal Çay Konseyi Başkanı ve Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan çay tarımında gelecek yıldan itibaren geçilecek organik üretimle çayın büyük katma değer kazanacağını belirterek, “Bölgedeki insanın refahı yükselecek” dedi.

Ulusal Çay Konseyi 9’uncu Olağan Genel Kurulu Rize Ticaret Borsası Başkanlığı salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurul’da konuşan Rize Ticaret Borsası (RTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, 1984 yılında 110 bin ton kuru çay üretilen bölgede bu tarihten sonra özel sektörün katılımıyla ülkede çay sektörünün devasa boyutlara ulaştığını ifade etti.

Çay sektöründe bir yasal zorunluluk olmamasından dolayı çayın yeterli değeri kazanamadığına dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi:

“Çay sektörümüzü nasıl daha ileri taşırız, nasıl kaliteli yaparız, müşterilerimizi nasıl memnun ederiz sorunlarına çözüm bulmak için bugüne kadar çalıştık. Bundan sonra daha da fazla çalışarak devam edeceğiz. Şu anda Türk çayı için çok önemli bir çalışma yürütüyoruz.

Rize çayına coğrafi işaret almak için büyük bir adım attık. Rize kivisi ve Rize kavurmasına da coğrafi işaret almak için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarla insanların emeğine daha çok sahip çıkacağız. Coğrafi işaret uygulamasıyla çayımıza, kivimize ve kavurmamıza büyük katma değer kazandıracağız.”

Ulusal Çay Konseyi Başkanı ve ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’da, bölgede hayatın çaydan önce ve sonra olmak üzere ikiye ayrıldığını belirterek, “Çaydan önce yoksulluk vardı ama çaydan sonra bölgemize refah geldi. Ama bunu sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor.

Biz de bunun için çalışmalar yapıyoruz. Çayımızın daha çok içilmesini istiyorsak kalitesini yükseltmeliyiz. Kaliteyi yakalayabilirsek çayın geleceği açık olur. Bunun için kendimize çeki düzen vermeliyiz” dedi.

ORGANİK ÇAYA GEÇİŞ

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin organik havza ilan edilmesinin önemine değinen Sütlüoğlu, şöyle devam etti: “Organik çay bölgemiz için çok önemli. Ömüzde ki yıl bütün bölgede uygulanacak ve çayımıza büyük katma değer kazandıracak. Dolayısıyla bölgedeki insanın refahı yükselecek.

Çayımız organik olursa her şey organik olacak. Burada üretilen her şey daha yüksek fiyata satılabilecek. Bölgemiz hem tarım ürünleri bakımından hem de turizm bakımından cazibe merkezi haline gelecek.”

“KUCAKLAYICI BİR ÇAY KANUNU ÇIKACAK”

Bütün çay sektörünü kucaklayacak bir çay kanunun tasarısının hazırlandığını ifade eden Sütlüoğlu, “Tasarının hızlı bir şekilde çıkması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik çok destek verdi. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Kanunla birlikte çay sektöründe yaşadığımız birçok soruna çözüm bulacağız inşallah. En önemlisi de kaçak çayın önüne geçilecek.

Yaşlanmış çay bahçeleri yenilenecek ve devletin ilan ettiği çay fiyatından düşük çay alınamayacak” dedi, üreticilerin bu alanlarda yaşadığı mağduriyetlerin önleneceğini sözlerine ekledi.

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