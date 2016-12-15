Günde iki bardak süt içerek kaliteli uyuyun

Yaşamımızın 1/3’ünü oluşturan uyku vücudun kendisini yenilemesini, sağlıklı ve uzun yaşamayı destekliyor. Sütteki melatonin triptofan, B6, B12 vitamini içeren temel besin kaynaklarının uyku kalitesini olumlu etkilediğini söyleyen uzmanlar, her yaşta insanın günde 2 bardak süt içmesi gerektiğini belirtiyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç; cinsiyet, yaş, fiziksel aktivite ve beslenmenin uykuyu etkileyen faktörler olduğunu söylerken, belli besin ve içeceklerin uykuyu etkilediğinin altını çizdi.

İnsanların gereksinim duydukları uykunun yaş, cinsiyet, beslenme, aktivite, sağlık durumu, çevresel ortam ve bireysel özelliklere göre farklılık gösterdiğine dikkat çeken Prof. İnanç,

dedi.

Belli besin ve içeceklerin alımının uykuyu etkilediğinin bilindiğini kaydeden İnanç,

“Kafein, uyarıcı bir maddedir ve yatmadan önce kafein içeren içeceklerin alınması uyumayı zorlaştırır. Çalışmalar yağ ve rafine karbonhidratlardan zengin beslenmenin, yetersiz sebze tüketmenin ve düzensiz öğünlerin uyku üzerinde olumsuz etkisi olduğunu göstermiştir” diye konuştu. Birçok batı ülkesinde inek sütünün uyku veren etkisi nedeniyle sakinleştirici bir besin olarak kabul edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Neriman İnanç, “Süt kaliteli uykuda etkili olan melatonin triptofan, B6, B12 vitamini içeren temel besin kaynaklarından birisidir. Düzenli uyku olmadan sağlıklı bir zihinsel ve bedensel çalışmadan bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenle gereken zamanda, gerektiği kadar uyanık kalabilmek için kaliteli uykuda etkili tek besin olan sütü her yaş grubunun mutlaka tüketmesi gerekmektedir”