Süt dişleri nasılsa düşer demeyin!

Pek çok kişi diş ağrımadıkça dişçiye gitmediği gibi, çocuklarını da dişi çürümediği sürece bir diş hekimine götürmüyor. Aynı şekilde çocukların süt dişleri de fazla önemsemiyor.

Oysa süt dişleri, daimi diş sağlığı açısından oldukça önem taşıyor. Acıbadem Ankara Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Itır Aydıntuğ, “Bir çocuğun ilk diş muayenesi, süt dişlerinin çıkmaya başladığı 6 ay-1 yaş arasında yapılmalı” diyor.

Diş sağlığı , ağız ve vücut sağlığımızı da yakından ilgilendiriyor. Ağız ve diş sağlığımızı korumak için diş bakımı,doğru beslenme ve çürükten korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Aynı şekilde çocuklarımızın diş sağlığı ve düzenli diş muayenesi de üzerinde düşünmemiz gereken konuların başında geliyor

Diş kliniğini sevmesini sağlayın!

Bebeğin ilk dişinin çıktığı 6. ayda yapılan ilk diş hekimi ziyaretinde dişlerin temizlenmesi ve beslenme hakkında bilgi alınmasının önemine değinen Dr. Itır Aydıntuğ, ailelerin maalesef değişeceği için süt dişleri’ne yeterli önemi göstermediklerini söylüyor. Ancak süt dişleri’nin sonradan çıkacak daimi dişlerin sağlığını etkilediğini belirten Dr. Itır Aydıntuğ, erken dönemde muayenenin önemini ise şöyle vurguluyor: “Toplumumuzda maalesef herhangi bir problemle karşılaşmadan diş muayenesine çocuklarını götüren aileler sınırlı. Aileler ancak bir çürüğü fark ettiklerinde veya daha da kötüsü ağrı başladığında çocuklarını diş hekimine götürüyor. Fakat erken dönemde, daha henüz bir problem oluşmadan çocukların diş hekimiyle tanışmaları, diş kliniğine alışmalarına ve gelecekte olası tedavileri daha rahat tolere etmelerine yarıyor.”

Ailelerin çocuklarını diş hekimine rutin olarak kontrole götürmeleri ağız ve diş sağlığının devamlılığını sağlıyor. Dr. Itır Aydıntuğ, yılda iki kez diş muayenesi yaptırmak gerektiğini ifade ederek, “Bu diş hekiminin çocuğun dişinde çürük oluşmadan veya henüz başlangıç aşamasındayken müdahale etmesine olanak tanıyor” diyor.

Diş fırçalama alışkanlığı kazandırın

Erken yaşta diş fırçalama alışkanlığının edinilmesi, diş hekimi tarafından verilen oral hijyen eğitimi ve düzenli kontroller ile sağlanabiliyor. Ancak Dr. Itır Aydıntuğ, bu konuda ebeveynlere de önemli bir iş düştüğünü söylemeden geçemiyor: “Anne babalar, ilk diş çıkmasından itibaren beslenme sonrası bebeklerinin dişlerini silip parmak fırçası ile temizledikleri gibi, süt dişleri’nin tamamlanmasıyla beraber diş fırçalamaya da destek olmalı.” Sabah ve akşam olmak üzere günde en az iki kez çocuklara ayrılacak birkaç dakika ile dişlerinin koruma altına alınabileceğini söyleyen Dr. Itır Aydıntuğ, yılda iki kez diş hekiminin yapacağı koruyucu uygulamalar sayesinde de çürüklere karşı koruma sağlanabileceğini ifade ediyor.

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