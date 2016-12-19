Susuz kalan köylüler kar eritiyor

MUŞ’ta yaşanan yoğun kar yağışı Kumluca köylülerini 3 gündür hem elektriksiz, hem de susuz bıraktı. Köylüler, karları soba üzerinde eriterek su ihtiyaçlarını karşılama çalışıyor.

Muş’ta üç gün önce yağan yoğun kar bir metreye kadar ulaştı. Yoğun yağış nedeniyle merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Kumluca köyü sakinlerini hem elektriksiz hem de susuz kaldı. Köylüler, el arabası ve kazanlarla taşıdıkları karları soba ve tandır üzerinde eriterek hayvanların ve kendilerinin günlük ihtiyaçlarını gidermek için kullanıyor. Elektrik arızası nedeniyle 3 gündür susuz kalan köylüler, kızaklarla çamurlu su taşıyarak, arıttıktan sonra ihtiyaçlarında kullandıklarını söylediler. Köylülerden Güleser Sayılgan, “Biz ve hayvanlarımız susuz kaldık. Karı böyle eriterek kendimiz için mi kullansak, hayvanlar için mi kullansak bilemiyoruz. Çok zor durumdayız. Günün büyük bir bölümü kar eritmekle geçiyor. Yakacağımız da kalmadı” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...