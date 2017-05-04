Susic: ‘Ligde kaldık’ diye düşünüyoruz

Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Safet Susic, “Son 5 maç kaldı. ‘Ligde kaldık’ diye düşünüyoruz. Kimin düşeceği bizi ilgilendirmez. Bizim amacımız son 5 maçı iyi bir şekilde oynamak ve daha fazla puan toplamak” dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Haftanın ilk çalışması akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılırken, sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Vagner Love takımla birlikte çalıştı.

TARAFTAR GALİBİYET İSTEDİ

Antrenmanı izleyen bir grup taraftar çalışmanın tamamlanmasının ardından meşaleler yakarak takımı tribüne çağırdı. Konyaspor maçında galibiyet isteyen taraftarlara futbolcular aşlıklarla karşılık verdi.

‘KİMİN DÜŞECEĞİ BİZİ İLGİLENDİRMEZ’

Antrenmanın ardından gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Safet Susic, kalan 5 maçta toplayacakları puanlarla ligi orta sıralarda bitirmek istediklerini söyledi. Ligde düşme tehlikesi yaşamadıklarını belirten Susic, “Son 5 maç kaldı. ‘Ligde kaldık’ diye düşünüyoruz. Kimin düşeceği bizi ilgilendirmez. Bizim amacımız son 5 maçı iyi bir şekilde oynamak ve daha fazla puan toplamak” dedi.

‘VAGNER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ’

Son 2 maçtan puansız ayrıldıklarını hatırlatan Safet Susic, “Son maçta Kayserispor’a karşı iyi oynamadık. Gol de atamadık. Biraz düştük ama umarım gelecek maçlarda daha iyi olacak. Bu haftadan itibaren Vagner de bizimle olacak. Vagner bizim için önemli bir oyuncu ve onun eksikliğini hissediyoruz” diye konuştu.

‘MAÇ SAHADA OYNANIR’

Alanya’da Atiker Konyaspor ile oynanan maçta seyirciler arasında yaşanan gerginliğin hatırlatılması ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya bunun nasıl yansıyacağının sorulması üzerine Susic, şu yanıtı verdi: “Maç sahada oynanır. Tribünde oynanmaz.

Ben daha önce Konya’da da çalıştım ve çok güzel bir ilişkimiz vardı. Maç sahada oynanıyor, hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü Atiker Konyaspor’un çok iyi bir yönetimi var. Öncelikle ben Atiker Konyaspor ile daha önce çalıştım ve çok iyi anılarım vardı. Dostça anılar kaldı.

Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor ile birlikte en sevdiğim takım. Orada 3 sevdiğim oyuncu var. Boşnak oyuncular iyi. Konya’nın hocası benim hem eski öğrencim, hem de eski yardımcım. Atiker Konyaspor’u seviyorum ve sayıyorum. Umarım Türkiye Kupası’nı alırlar.”

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