Sürücünün serbest kalmasına liseli Melis’in ailesi ve arkadaşları isyan etti

İZMİR’in Konak İlçesi’nde, direksiyon kontrolünü yitirince bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Burak Haşlak’ın 3 bin TL kefaletle serbest bırakılmasına, aynı kazada motosikletin arkasında bulunan ve yaşamını yitiren 16 yaşındaki Melis Kadriye Uçak’ın ailesi ve arkadaşları tepki gösterdi.

Liseli gencin eğitim gördüğü okul önünde toplanan ailesi ve arkadaşları, 4 yıl önce de karıştığı trafik kazasında 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden olup tutuklanan, daha sonra cezaevinden çıkan Haşlık’ın tutuklanmasını istedi.

İLK ÖLÜMLÜ KAZASI DEĞİLMİŞ

Kaza ardından taburcu edilen motosiklet sürücüsü Burak Haşlak’ın 2012 yılında Karabağlar İlçesi Yeşillik Caddesi’nde otomobiliyle 2 yayaya çarptığı ve hastaneye kaldırılan yayalardan birinin öldüğü ortaya çıktı. Bu kazanın ardından tutuklanan Haşlak’ın kısa süre önce denetimli serbestlik yasası kapsamında serbest bırakıldığı belirtildi. Motosiklet kazasıyla ilgili adliyeye sevk edilen Haşlak, 3 bin TL kefalet karşılığı denetimli serbestlik yasası kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AİLESİ VE ARKADAŞLARININ TEPKİSİ

Motosiklet sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösteren ailesi ve arkadaşları, liseli Melis’in eğitim gördüğü okul önünde bir araya geldi. Arkadaşları ellerinde üzerinde ‘Adalet yerini bulsun, Melis’imiz rahat uyusun’, ‘İsviçre’de deniz, Türkiye’de adalet’, ‘Unutursak kalbimiz kurusun’ ve ‘Bir can bu kadar ucuz mu’ yazılı pankartlar taşıdı. Gözü yaşlı anne 47 yaşındaki Güler Erdeniz, şöyle dedi:

“Kızımın ölümüne neden olan kişinin ikinci ölümlü kazası, serbest bırakılmasına çok üzüldüm. Önceki kaza nedeniyle tutuklanmış ve 15 gün önce denetimli olarak serbest bırakılmış. Ben başka kimsenin ölmesini istemiyorum. Bu çocuk öğrendiğimiz kadarıyla düzgün bir çocuk değil. Kızlarımızın güvende olması gerekiyor. Olayı gören bir kişiye ulaştım ve motosikletin saatte 120 kilometre hızla gittiğini söyledi. Ancak motosiklet sürücüsü saatte 40 kilometre hızla gittiğini söylemiş. Yalan ifade vermiş. Sürücünün babası görüşmek için bizi arıyor. Önceki olayda, ölen kişinin evine gidip 5 bin TL para teklif etmişler ve davadan çekilmelerini istemişler. Aynı kazada ağır yaralanan kişinin de evine gitmişler ve şikayetten vazgeçmemişler. Bizlerle de anladığım kadarıyla anlaşmak istiyorlar ama biz mahkemede görüşeceğiz. Gerekirse evimi satar yine de mahkemede bu işin sonuna kadar takipçisi olurum.”

“ADALET İSTİYORUZ”

Kızının söz konusu kişi tarafından kandırıldığını belirten 52 yaşındaki baba Necati Uçak, “Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Kızım okula gitmiş, daha sonra bu kişi kızımı yanına çağırmış, kızım gitmek istememiş ancak, ‘Şeytana uy gel’ demiş ve sanki kazanın olacağı varmış gibi kızım da gitmiş.

Gencecik dünya güzeli kızımızı kaybettik. Biz evladımızı okutmaya çalışıyoruz ancak, bu insanlar gelip kandırıyor. Kızımın bu kişiyle görüştüğünden haberimiz yoktu. Olay yerinde bir kask var ama kimin taktığı belli değil. Görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyoruz, güvenlik kamerası kayıtlarına bakıyoruz toplayıp mahkemeye sunacağız. Ayrıca serbest bırakılmasına da itiraz ettik. Zemin ıslakmış çok hızlı gittiği için motosiklet kaymış” diye konuştu.

150 METRE SÜRÜKLENDİ İDDİASI

Genç kızın ağabeyi 25 yaşındaki Berk Uçak, kardeşinin kazanın etkisiyle yaklaşık 150 metre sürüklendiğini öne sürüp, şöyle konuştu:

“Olay yerindeki ilk tutanak kardeşimin yaralı olduğu yönünde tutulmuş. Ama kazanın olduğu yere giden polislerle görüştüm ve kardeşimin olay yerinde hayatını kaybettiğini söylediler. Kardeşim kazanın etkisiyle 150 metre sürüklenmiş. Saatte 40 kilometre hızla giden bir motosikletten düşen kişi nasıl 150 metre sürüklenir. Olay yeri yakınında askeri cezaevi var, oranın güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini isteyeceğiz. Kazaya karışan kişinin hastanede olduğu söyleniyor, ama gece taburcu oluyor ve evine gidiyor. Zaten babası da Facebook’ta saat 23.10 sıralarında ‘Oğlanı aldık eve getirdik’ diye bir paylaşım yaptı ve sonra bunu sildi. Ben bu adalet sistemini çözemedim, denetimli serbestlikli olan bir kişi ölümlü kaza sonrası mahkemeye çıkıyor ve 3 bin TL kefaletle dışarıya çıkıyor. Melis Kadriye Uçak’ın arkadaşı Gamze Avcı ise, “Motosiklet sürücüsü serbest bırakıldı, bunu doğru bulmuyoruz ve adalet istiyoruz” dedi.

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