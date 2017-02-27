Memleketin hazinesinden, değerlerine, yasalarında devlet örgütlenmesine ve sınırlarına kadar kevgire dönmüş vaziyette.

Sınırları kevgire dönmüş memleketin yetkilileri, üç buçuk milyon Suriyeli sığınmacının tüm Türkiye’ye dağıldığını beyan ediyor.

Yine aynı yetkililerin beyanlarından anlıyoruz ki, bu üç buçuk milyon sığınmacının sadece %17’si Suriye kimliği taşıyor, geriye kalan büyük çoğunluğu her hangi bir belge beyan etmeden, sadece sözlü beyanla kendini tanımlamış.

Bangladeşliden tutunda, Mısır, Hindistan, Afganistan, Yemen, Sudan, Cezayir, Irak, Libya, Kenya, gibi bir çok ülkeden Suriyeliyim diyerek memlekete giriş yapmış.

Bunlar; inmidir cinmidir, hırlımıdır hırsızmıdır, külahlımıdır silahlımıdır, IŞİD’lımıdır PKK’lımıdır, sorulmamış sorgulanmamış ve içeriye alınmıştır.

Şimdi bunlara vatandaşlık verilecek, ayrıca TOKİ’den ev, sınavsız Üniversite, iş aş, sağlık hizmeti avantajları sunulacak.

Vah ki vah…

Ya arkadaş; Siz aklınızı yitirmiş veya kiraya vermişseniz, bizede aklınızı yitirin ve kiraya verin dayatması yapamazsınız.

Hesabınız kitabınız nedir ne değildir, o size ait ama bilmelisiniz ki biz memleketin, milletin, devletin hesabından bakıyoruz ve buna itiraz ediyoruz.

Sözün tamamı…

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