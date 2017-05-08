Suriyeli kürtler Rojava'dan Akdeniz'e koridor istiyor

Suriyeli Kürtler’in “yayılma planları”, İngiliz Observer gazetesinde geniş bir habere konu oldu. “Suriye’nin Kürtler, Rakka ve denize doğru ilerliyor” başlığını kullanan Observer.

Kürt yayılma planları, örgütü, komşu Türkiye ile karşı karşıya bırakacak bir yola sokuyor” yorumunu yaptı. Observer “Suriyeli Kürtler, komşu Türkiye’yi öfkelendirecek bir adımla, Kürt Rojava bölgesini Akdeniz’e bağlayarak ülkenin kuzeyini yeniden çizme planlarını açıkladılar” sözleriyle girdiği haber analizinde şöyle dedi:

“Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin artan özgüveninin yeni bir işareti olarak yetkililer, Rakka’yı ve diğer bazı kentleri İslam Devleti’nden kurtarmadaki rollerinin karşılığında Akdeniz’e kadar giden bir ticaret koridoru tesis etmek için ABD’den siyasi destek istemeyi planladıklarını söylüyorlar.”

-“DİĞER ŞAŞIRTICI GELİŞME”-

Observer, “diğer şaşırtıcı gelişme” ile bir yetkilinin, YPG ağırlıklı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Rakka’nın 170 kilometre batısında bulunan İdlib kentini kurtarmak için batıya doğru yönelmesi olasılığının bulunduğunu söylediğine dikkat çekti.

Gazete Kürtlerin “demokratik federasyon” projesinden sorumlu olduğu belirtilen Hediye Yusuf’un “Akdeniz’e ulaşmak, bizim Kuzey Suriye için projemizdir, Akdeniz’e ulaşmak bizim yasal hakkımız” dediğini aktardı.

“Ancak bu planlar, Kürtlerin topraklarını Türk sınırı boyunca gelişletmelerini engellemek için Suriye’ye girmiş olan Türkiye’yi öfkelendirecek” değerlendirmesi yapılan haberde “Ancak Türk hava baskınlarının ardından yüzlerce ABD askeri, Washington ve Ankara arasında gerginlikleri körükleyen, Kürtlerle dramatik bir dayanışma gösterisiyle Rojava üzerinden Türk sınırına ulaştı” ifadeleri kullanıldı.

Observer, SDG’nin Rakka ve Deyrizor’ı kurtarması durumunda bunun Suriye’nin kuzenindeki “özerk federasyona, ülkenin üçte birine yakın olan toprakların kontrolünü sağlayacağını” belirtirken de “ ‘Rojava federasyonu’nun halen ülkenin yüzde 16’sını yönettiğine” işaret etti.

Haberin son bölümünde de ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsünün, Suriye’nin geleceğinin Suriyelilerce tesis edilmesi gerektiğini belirterek Washington’un “tek taraflı ilan edilen herhangi bir yarım özerk bölgeyi tanımama” pozisyonunu yinelediğine dikkat çekildi.

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