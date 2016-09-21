Suriye’deki son hedef Rakka mı?

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Türkiye Suriye sınırımıza yerleşip topraklarımıza füze yağdıran IŞİD ya da DEAŞ adlı terör örgütünü püskürtmek amacıyla sınır ötesi harekât yapıyor. Peki, bu harekat nereye kadar sürecek? Bölge karışık ordumuzun karşısında DEAŞ yanında PYD/YPG bir yanda Özgür Suriye Ordusu bir yanda Amerika diğer yanda Rusya.

Türk Ordusunun yeni hedefi El Bab olarak açıklanıyor ki Afrin ve Menbiç’i elinde bulunduran PYD bölgelerinin arasında yer alan ve DEAŞ’ın ana karargâhlarından en önemlisi hatta 2. başkentini daha temizlemek için askerimizin hazırlık yaptığı iddiaları var.

Peki, DEAŞ Suriye’den temizleninceye kadar mı harekât sürecek?

Ya da diğer bir deyişle Türk Ordusu Suriye’de nereye kadar ilerleyecek?

Daha önce yazmıştım, girmek kolay ama çıkmak bayağı zor diye.

Özgür Suriye ordusu (ÖSO) karşısında DEAŞ ve PYD’yi görünce bırakıp topraklarını kaçıyor. Sivil halk da Türkiye’ye sığınıyor.

El Bab derken kaçan DEAŞ’ı temizlemek için daha da ilerledik.

Türk ordusu Suriye’de ilelebet kalamayacağına göre girdiği toprakları kime teslim edip çekilecek?

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ÖSO’ya mı? Güldürmeyin beni.

Esad kaldığı sürece Türk ordusu da Suriye’de kalmaya devam edecek bence.

Eğer çekilirse bilir ki orayı baş düşmanımız PKK’nın Amerika destekli uzantısı PYD işgal eder.

Kısaca Suriye toprakları güçlü olanın elinde kalacak.

Türk Fırat’ın, doğusu/batısı iddiasını sürdürürken şu anda Suriye topraklarında bulunduğu bölgelerden bu yüzden kolay çekilemeyecek.

Biz ilerledikçe DEAŞ bize saldıracak, DEAŞ saldırdıkça biz ilerlemek zorunda kalacağız.

Amerika ve Rusya ellerini ovuşturacak DEAŞ ile karasal mücadeleyi Türk Ordusu yapıyor diye.

Esad ellerini ovuşturacak Türk ordusu düşmanı DEAŞ’ı temizliyor diye.

Biz de DEAŞ’ı sınırımızdan temizledik ama Suriye içinde DEAŞ ile komşu olmamak, saldırılarına maruz kalmamak için Suriye topraklarında ilerledikçe ilerleyeceğiz.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a açıkça sorayım:

Türk ordusunun hedefi DEAŞ’ın başkenti RAKKA’mı?

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