Suriye’de belediye başkanıydı, Türkiye’de öğretmen

Ülkesindeki iç savaş sebebiyle ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşen eski belediye başkanı Muhammed Misbah El Casim, Konya’nın Beyşehir ilçesinde Suriyeli çocuklara eğitim veriyor.

İlçede Suriyeliler için oluşturulan geçici eğitim merkezinde çocuklara matematik, fen, sosyal bilgiler ve Arapça dersleri veren Casim’in öğrencileri arasında kendi oğlu ile torunu da yer alıyor.

El Casim (56), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 ay önce ülkesinden ayrılarak Türkiye’ye sığındığını anlattı.

Beyşehir Ali Akkanat İlkokulunda Suriyeli çocuklar için oluşturulan geçici eğitim merkezinde öğretmenlik yapmaya başladığını belirten El Casim,

“Çatışmalara rağmen uzun süre ülkemizden ayrılmadık. Ancak DAEŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin baskıları, evimizin gasp edilmesi nedeniyle Türkiye’ye gelmek zorunda kaldık. Daha önce Beyşehir’e gelen yakınlarımızın, ‘insanlar bize karşı çok şefkatli, bizi kendilerinden görüyorlar’ sözü üzerine buraya gelmeye karar verdik.”

diye konuştu.

Türkiye’ye gelmeden önce, Halep’e bağlı bir beldede 9 yıl belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu, daha önce de öğretmenlik yaptığını söyleyen El Casim, şöyle devam etti:

“Beyşehir’de Suriyeli çocuklara yönelik geçici eğitim merkezi kurulması üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdum. Belgelerimi inceleyip, öğretmenlik yapabileceğimi söylediler. Mülakatta da başarılı olunca Türkiye’de eski mesleğime dönmüş oldum. Sınıfımda 20 Suriyeli öğrenciye eğitim veriyorum. Arapça, matematik, fen ve sosyal bilgiler derslerinin yanı sıra Türkiye ve Suriye ile ilgili bilgiler aktarıyorum. Öğrencilerim arasında her ikisi de 11 yaşında olan oğlum Abdulhak ve torunum Abdurrezzak da bulunuyor. Oğluma ders vermek güzel ama torunuma ders vermek ayrı bir güzel. Okulda öğretmenleriyim ama evde hem öğretmenleriyim hem baba ve dedeyim.”

El Casim, kendilerine kucak açan Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnet borçlu olduklarını dile getirerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, beni, ailemi, bütün Suriyelileri kucaklamış bir insan. O başımızın üstündedir. Bizler onu çok seviyoruz. Her namazdan sonra yaptığımız dualardan biri de Recep Tayyip Erdoğan içindir.” ifadelerini kullandı.

“Bize ciddi katkıları var”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da Suriye’de mülki idare amirliği yaparken Türkiye’de eski mesleğine dönüş yapan El Casim’le bir süredir eğitim camiası olarak birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

El Casim’in Suriyeli çocukların eğitiminde önemli işler yaptığını aktaran Konuk, şunları kaydetti:

“Çok yetenekli bir öğretmenimiz. Suriye’de mülki idare amirliği yapmış. Öncesinde 20 yıl öğretmenlik yapan bir eğitimci. Hem oğlu ve torunu hem de diğer Suriyeli çocukların öğretmeni. Bu da bir öğretmen açısından ayrı bir gurur kaynağı. Hocamın, diğer Suriyelilerle kaynaşma, birlik, beraberlik, bütünlük içerisinde öğrencilerin okula devamının sağlanması konusunda bize ciddi katkıları var.”

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