Suriye’de batağa fena saplandık!

Neredeyse her gün şehit haberleri geliyor. Yaralanan askerlerimiz var. İki astsubayımız DEAŞ tarafından kaçırıldı. Fırat Kalkanı Operasyonu giderek daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Batağa er geç gireceğimiz belliydi de bu kadar çabuk olacağını doğrusu beklemiyordum.

“Bu kriz nasıl aşılır, bataktan en kısa zamanda kurtulmanın yolu nedir” diye düşünmemiz gereken bir sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Devlet terörü estiren zalim Esed’in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik. Başka bir şey değil” sözleri bölgede kalıcı bir barışa hizmet edeceğimiz yönündeki umutlarımı darmadağın etti.

Ben Suriye’ye DEAŞ’la mücadele için girdiğimizi, koalisyon güçleriyle birlikte bu kanlı örgütü dize getirmeye çalışacağımızı düşünmüştüm.

Yine Suriye’ye girmemizin bir diğer önemli nedenini de terör örgütü PYD’nin sınırımıza yakın bölgelerde toprak kazanmasını ve ileride devlet kurmaya kalkmasını önlemek olarak algılamıştım.

Meğer Devlet büyükleri Fırat Kalkanı Operasyonu’nun gerekçelerini bize net biçimde anlatmamış.

Türkiye bir yandan Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunurken, bir yandan da o toprak bütünlüğünü mevcut ortamda sağlayacak tek güç gibi görünen Esed rejiminin ortadan kaldırılmasına çalışıyor.

Ciddi bir çelişki yok mu bunda?

Ve işin daha vahim tarafı şu:

Esed rejimini Rusya destekliyor. Dahası, yeni ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları da Esed’in bir süre daha Suriye’nin başında durması gerektiğini ortaya koyuyor.

Böyle bir tabloda, bizim Suriye’deki operasyonu Esed’i devirmeye odaklamamız, karşımıza hem Rusya’yı hem ABD’yi almak anlamına gelmiyor mu?

İktidarın Suriye’de yöneldiği maceracı politikaya karşı muhalefet partilerine büyük sorumluluk düşüyor.

Yüksek sesle, “Ne oluyoruz beyler? Ne yapıyorsunuz? Bizi nereye sürüklüyorsunuz” deme vaktidir.

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