BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Suriye sınırında yapmakta oldukları duvarın tamamlanmak üzere olduğunu, İran sınırındaki duvarın da bahar aylarında tamamlanacağını söyledi.

DHA’nın sorularını yanıtlayan Turan, Suriye sınırında yapılan güvenlik duvarı ve yolunun neredeyse bitmek üzere olduğunu son 50 kilometrelik bir sınırda çalışmanın devam ettiğini belirterek, “O da bizden kaynaklı değil, güvenlik gerekçeleriyle çalışmalar yavaş ilerliyor. Orası da şu anda tamamlanmak üzere. Sınır güvenlik yoluyla beraber büyük bir oranda teslim edilmiş durumda. Suriye sınırındaki güvenlik duvarı ve daha da önemlisi yolu bitti diyebiliriz, askeri birliklerimize teslim edildi” dedi.

“İRAN SINIRINA YAPILAN 144 KİLOMETRELİK DUVARIN YÜZDE 50’Sİ BİTTİ”

Ağrı ve Iğdır’ı da içeren 144 kilometrelik İran sınırına yapılan duvarında yüzde 50’sinin tamamlandığını bahar ayında da diğer yarısının tamamlanacağını dile getiren Turan, “Yine İç İşleri Bakanlığımızla İran sınırında bir çalışmamız var. Ağrı ve Iğdır’ı da içeren 144 kilometrelik hatta güvenlik duvarı ve yolun inşası devam ediyor. Orası Suriye sınırı gibi değil biraz daha mevsim koşullarına bağlı yavaş ilerliyor. O duvarın da yaklaşık yüzde 50’sini bitirdik. Bahar aylarında da diğer yüzde 50’sini tamamlamış olacağız” diye konuştu.

“25 BİN KONUT ÇUKUR OLAYLARINDAN ETKİLENEN AİLELERE VERİLECEK”

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde terör mağduru vatandaşlar için yapımı devam eden konutların da tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Turan, şunları söyledi:

“Şırnak, Yüksekova, Mardin ve Diyarbakır’da 25 bin konut sadece çukur olaylarından etkilenen ailelere verilecek. Bizim yine bu kapsamın dışında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10 binlerce konutumuzun yapımı devam ediyor. Ama bu 25 bin konut çok önemli bir rakam. Bir buçuk yıl içinde hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Bölgeye çok sık giden birisiyim. Biz bu yaptığımız konutları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teslim ediyoruz onlar da tespit ettikleri hak sahiplerine teslim ediyor. Şu anda Silopi ve Diyarbakır’da teslimler başladı. Biz yaptık diye söylemiyorum bu devletimizin gücünü gösteren bir şey. Gerçekten çok güzel ve vasıflı konutla inşa ettik; onun içinde çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Alt ve üst yapısıyla ideal konutlar, geçmişte bu bölgede insanların bu yaşamı vardı ama bu konutların birçoğu sıhhi olmaktan uzaktı. Şimdi yapılan konutların tamamı modern, çok yüksek katlı da yapılmadı. Suriçi’ni konuşmuyorum orası ayrı dizayn ediliyor.”

“DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA YAPILAN KONUTLARDAN VATANDAŞLARIN YÜKSEK MEMNUNİYETİ VAR”

Bölgede az katlı, asansörlü, geniş balkonlu evler inşa ettiklerin ve vatandaşların yüksek memnuniyeti olduğunu söyleyen Turan, “Sur dışında Diyarbakır’da, Şırnak’ta, Cizre’de, Nusaybin’de yapılan konutlar 4,5 ve 6 katlı. Bütün modern hayatın gereksinimlerini karşılayan kaloriferli, asansörlü ve bölge iklimine göre geniş balkonlu yapılan evler inşa edildi. Sadece Nusaybin’de 5 bin konutun inşaatı devam ediyor. Yöresel mimari unsurları göz önünde bulundurularak yapıldı. Bu sene içerisinde de tamamını teslim etmiş olacağız” dedi.