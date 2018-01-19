7 yıl önceye, Suriye’de iç savaşın başladığı günlere dönseydik ve elimizdeki imkanları, meşru yönetimin isyancıları bastırmasına yardımcı olmak için kullansaydık, bugün yaşadığımız tehditleri herhalde yaşamazdık.

Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki, o günlerde ABD’nin oyununa geldik ve Suriye yönetimi ile köprüleri tümüyle attık.

Ak Parti iktidarı, devletler arasındaki ilişkileri dürüst iki arkadaş arasındaki ilişki gibi sanma yanılgısına düştü, verilen sözlerden ilelebet dönülmeyeceğini sandı, ABD’nin emperyalist çıkarları doğrultusunda söz, ilke, tutarlılık filan aramayacağını tahmin edemedi.

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Gelinen bu noktada, iktidarın çıkarması gereken önemli dersler var.

Birinci ders şudur:

Her zaman itidalli olunacak, heyecana kapılıp ani kararlar vermekten kaçınılacaktır.

İkinci ve daha önemli dersi ise herhalde şöyle ifade edebiliriz:

Türkiye’nin dostları yoktur, çıkarları vardır. Atılacak her adımı buna uygun atmak gerekir.

HEM BARAJI ELEŞTİRİYORLAR,

HEM BARAJ UYGULUYORLAR!

Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP’de kim konuşsa seçim barajının inmesi gerektiğini söyler.

Kılıçdaroğlu bir televizyon programında aynen şöyle demişti:

“Yürürlükteki Seçim Yasası, 12 Eylül darbe hukukunun yasasıdır. Biz milli iradenin Parlamento’ya tam yansımasını istiyoruz. Yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı, Parlamento’ya gelip kürsüye çıkıp konuşmalıdır.”

Şimdi bunu söyleyen bir liderin partisine bakalım:

Şubat ayında yapılacak kurultayda bir kişinin, örneğin Ümit Kocasakal’ın parti genel başkanlığına aday olabilmesi için, delegelerin yüzde 10’unun yani 125 kişinin imzasıyla kurultay başkanlığına başvurması gerekiyor.

Bir yandan, seçim barajının inmesini hararetle isterken diğer yandan parti içi seçimde büyük bir baraj uygulamak ciddi bir çelişki değil midir?