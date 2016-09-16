Suriye bataklığı canımızı yakmasın

Amerika ve Rusya olmadan maceraya aramayalım

Türkiye topraklarına DEAŞ terör örgütü tarafından yapılan saldırılar ile PYD/YPG terör örgütünün PKK’ye destek vermesine daha fazla tahammül gösteremedi. Türk askeri Suriye’ye iki koldan girdi ve sınır güvenliğimizi sağladı.

Doğru gerekli hatta 15 Temmuz nedeniyle geç yapılmış bir askeri harekâttı.

Çin’de yapılan G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Erdoğan ayrıca Almanya, Fransa ve İtalya’nın liderleri ile 4 zirve de yaptı.

Türkiye’nin sınır komşusu Suriye’deki siyasi kriz ile yakından ilgilenmesi ülkesine sığınan 3 milyon Suriyeli nedeniyle çok doğal hatta şart.

Çin’de Erdoğan’ın tüm görüşmelerinde öncelikli konu da bu yüzden Suriye idi.

Ancak ortaya önemli bir tehlike çıktı.

Amerika Başkanı Obama Türk askerinin DEAŞ’ın merkezi ya da başkenti Rakka’ya girmesini önerdi.

Amerika’da bize destek verecekmiş..!

Burada püf noktası şudur:

Amerika Irak’tan sonra Suriye gibi yerlere askerini göndermiyor.

Yani Rakka’ya da göndermeyecek ve DEAŞ’a karşı Türk askeri karşılaşacak.

Amerika’da birkaç savaş uçağı ile havadan destek verecek karadaki Türk askerine.

İşte büyük tehlike buradadır.

Sadece Türk askerinin DEAŞ’a karşı mücadele etmesini Türkiye asla kabul etmemelidir.

DAEŞ’e Amerika karşı değil mi?

DAEŞ’e Rusya karşı değil mi?

DAEŞ’e Avrupa ülkeleri karşı değil mi?

DAEŞ’e Türkiye karşı değil mi?

Hatta DAEŞ’e Suriye karşı değil mi?

Evet, cümbür cemaat DAEŞ adlı terör örgütüne karşıyız.

O zaman neden sadece Türk ordusu Suriye’de olacak da diğer ülkeler havadan destek verecek. Yani havadan seyir edecek.

Asla olmamalı.

Türkiye, Amerika ve Rusya ile mutabakat sağlayarak NATO askeri gücü ile böyle bir askeri harekâta girişmeli.

Türkiye’nin sadece kendi askeri ile karadan yapacağı bir Rakka harekâtı çok yanlış olur ve Suriye Bataklığında sonu belli olmayan bir maceraya dönüşür.

Aman dikkat, çok dikkat.

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