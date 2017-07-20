SUR Yapı’nın Sancaktepe’deki 4’üncü projesi‘Muhit’i satışa çıkarmasıyla ilgili açıklama yapan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Lansmana özel iki farklı ödeme seçeneğinin sunulduğu Muhit projesinde daireler 279 bin TL’den başlıyor. 175 milyon TL yatırım değerine sahip Muhit projesinde 217 daire ve günlük ihtiyacın karşılanabileceği 12 ticari alan yer alıyor” dedi.

Sur Yapı, Sancaktepe’de 4’üncü projesini satışa çıkardığını açıkladı. Proje ile ilgili bilgi veren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Sur Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sur Yapı, dönüşümüne büyük katkı sağladığı Sancaktepe ilçesinde dördüncü projesi olan Muhit’in yapımına başlıyor. 40.170 metrekare inşaat alanına sahip proje 217 konut ve 12 ticari alandan oluşuyor. 7 blokta 32 farklı daire tipi seçeneği sunulan Muhit, bölgenin en önemli ulaşım akslarının birleşme noktasında bulunuyor. Hem yatırımcı hem de oturumcuya hitap eden Muhit’te daireler 279 bin TL’den başlıyor” diye konuştu.

“PROJENİN SLOGANI ‘ÇOCUĞUNUZ HAYATA 1-0 ÖNDE BAŞLASIN”

Sancaktepe bölgesinin gelişiminde önemli bir rol oynadıklarını belirten Elmas, “Bu yıl içerisindeki 6’ncı Anadolu Yakasında 19’uncu markalı konut projemize Muhit ile başlıyoruz. Ayrıca Muhit bizim Sancaktepe ilçesindeki dördüncü projemiz.Bölgede bu zamana kadar Adapark, Mahalle İstanbul ve Lavender ile bin 700 bağımsız bölümü konut alıcılarıyla buluşturduk. Muhit ile birlikte bu bölümlere 217 konut ve 12 ticari alan ekliyoruz. 175 milyon TL yatırım ile yapımına başladığımız Muhit projemizi ‘‘Çocuğunuz hayata 1-0 önde başlasın’’ sloganıyla satışa çıkardık. Projemizi tasarlarken çocukların içerisinde keyifle büyüyeceği az katlı insan ölçeğinde bir proje olmasına özen gösterdik” ifadelerini kullandı.

“PLANLANAN YATIRIMLARIN TAMAMLANMASIYLA BÖLGE DAHA DA GELİŞECEK”

Az katlı mimarisi, geniş iç avlusu ve çocuklar için hazırlanmış kocaman bahçesi ile çocuklu ailelerin keyifle zaman geçirebileceğini aktaran Elmas,”Projemizde lansman sürecine özel 279 bin TL’den başlayan fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz.Lansmana özel peşinatsız ve vade farksız ödemeplanları ile hem yatırımcı hem de oturumcuya hitap ediyoruz.Sancaktepe son yıllarda yatırımcısına en çok kazandıran ve Anadolu Yakasının en çok prim yapan semtlerinin başında geliyor. Bölgeye inşa edilen kamu yatırımları ve ulaşım akslarına yakınlık Sancaktepe’nin değerini her geçen gün artırıyor. Sancaktepe, yapılması planlanan günlük hareketinin yaklaşık 100 bin kişi olacağı tahmin edilen 4100 yatak kapasiteli Türkiye ve Avrupa’nın planlanan en büyük şehir hastanelerinden birine, yapılması planlanan devlet üniversitesine ve yeni Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattına ev sahipliği yapıyor. Planlanan yatırımların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin önümüzdeki süreçte daha da gelişeceği görülüyor.Sancaktepe’nin her geçen gün Anadolu Yakasının güzide bir Muhit’i kimliğine kavuştuğuna şahit oluyoruz. Bu nedenle Sancaktepe’nin oturumcusuna ve yatırımcısına daha çok kazandıracağını düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu.

“SUR YAPI MUHİT’TE32 FARKLI DAİRE TİPİ VAR”

Muhit’in7 bloktan oluştuğunu dile getiren Elmas, “Proje, 68 ila 486 metrekare aralığında 32 farklı daire tipi ile hem yatırımcıya hem de oturumcuya hitap ediyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin yer aldığı projede daire fiyatları 279 bin TL’den başlıyor. Modern hayatın tüm gereksinimlerini barındıran ve yenilikçi yatay mimarisiyle dikkat çeken projede ayrıca günlük ihtiyaçların karşılanabileceği 98 ila 367 metrekare arasında değişen 12 ticari alan da yer alıyor. Evlerin büyük bir kısmının iç avluya bakacağı proje,geniş yeşil alanları ile hem çekirdek ailelere hem de geniş ailelere özledikleri yaşamı sunuyor” şeklinde konuştu.

“MUHİT, BÖLGENİN EN ÖNEMLİ AKSLARININ YANI BAŞINDA YÜKSELECEK”

Projenin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne,Sabiha Gökçen Havalimanı’na, TEM Otoyolu ve E-5 bağlantı yollarına yakın mesafede bulunduğunu ifade eden Elmas, ” Üsküdar-Sancaktepe metrosunun Abdurahmangazi Durağına çok yakın konumda bulunuyor.Projede müzik odası, koku odası,şifa odası gibi isimlendirmelerle niteliğine uygun bitkilendirilmiş, peyzaj içerisinde farklı noktalarda konumlandırılmış altı adet açık hava dinlenme alanı yer alıyor. Projede ayrıca pergola altı dinlenme alanları, çim tepeler, süs havuzları, güneşlenme terasları, dinlenme alanları, gül bahçesi, zen bahçesi, çim aktivite alanları, açık ve kapalı otopark imkanı, 3 pota basketbol alanı, açık ve kapalı havuz, süs havuzu, fitness, stüdyo ve kafe alanları yer alıyor” diyerek sözlerini tamamladı.