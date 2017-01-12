Süper Lig’in ikinci yarısı yarın başlıyor

Bursaspor, Trabzonspor’u konuk edecek.
SPOR Toto Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda Trabzonspor’u konuk edecek. Mücadele yarın saat 20.00’de başlayacak. Bursaspor evinde oynadığı yedi karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Bursaspor ile Trabzonspor, Süper Lig’de bugüne kadar 80 kez karşılaştı. Bordo mavililer bu maçların 40’ı kazanerken, yeşil beyazlılar 11’ni kazandı. 29 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Bursaspor, Trabzonspor ile oynadığı son sekiz maçta sadece 2 kez yenildi.
Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek isimler şöyle:
Yarın
20.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
15 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar
16 Ocak Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık